الدوري الإيطالي.. ميلان يحقق فوزا صعبا على لاتسيو 3-2 ويحافظ على صدارته

حقق ميلان فوزا مهما على حساب نظيره لاتسيو بنتيجة بثلاثة أهداف مقابل اثنين، في الجولة الـ14 من الدروي الإيطالي، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "سان سيرو".

وسجل ميلان هدف التقدم عن طريق أنتي ريبيتش في الدقيقة 10 برأسية بعد ركنية من هاكان، ثم سجل هاكان كالهانغولو هدف ثاني في الدقيقة 17 من ضربة جزاء.

ونجح لاتسيو تقليص الفارق عن طريق لويس البيرتو في الدقيقة " 28 "، ثم سجل لاتسيو هدف التعادل عن طريق تشيرو إيموبيلي في الدقيقة 59.

وفي الوقت بدلا من الضائع سجل ميلان هدف الفوز عن طريق ثيو هيرنانديز، بعد ركنية لعبت داخل منطقة الجزاء حولها ثيو برأسية في الشباك، لينتهي اللقاء 3-2 لميلان.



