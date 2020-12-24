بجمبسوت أسود .. ابنة فيفي عبده تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة









تألقت ا بنة فيفي عبده في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت جمبسوت طويل و ذا أكمام طويلة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن قوامها الرشيق و رشاقتها.





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وانتعلت ابنة فيفي عبده حذاء صيفي باللون البيج و ذا كعب عالي، وأكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات العصرية و المتناسقة مع ملابسها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.





ومن الناحية الجمالية، أعتمدت أبنة فيفي عبده على خصلات شعرها الأسود المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.



