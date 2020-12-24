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مرأة

بجمبسوت أسود .. ابنة فيفي عبده تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 02:01 م
أبنة فيفي عبده
أبنة فيفي عبده
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة عزة مجاهد ابنة الفنانة  فيفي عبده على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الانستجرام، بصورا جديدة من احدث ظهور لها.


تألقت ابنة فيفي عبده في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت جمبسوت طويل و ذا أكمام طويلة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن قوامها الرشيق و رشاقتها.

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وانتعلت ابنة فيفي عبده حذاء صيفي باللون البيج و ذا كعب عالي، وأكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات العصرية و المتناسقة مع ملابسها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت أبنة فيفي عبده على خصلات شعرها الأسود المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

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