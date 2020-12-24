ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد تهديدات ترامب لإيران.. أمريكا تدرس إغلاق سفارتها في العراق

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 12:56 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الولايات المتحدة تدرس إغلاق سفارتها في العاصمة العراقية بغداد، بعد سلسلة من الهجمات الصاروخية على المنطقة الخضراء، شنتها فصائل تدعمها إيران.

وتأتي هذه الخطوة، من بين عدة خيارات قيد الدراسة، لمواجهة نفوذ إيران في العراق، حيث تؤدي السفارة دورا محوريا في دعم الحكومة العراقية التي يقودها مصطفى الكاظمي.

واستهدفت ثلاثة صواريخ على الأقل، مساء الأحد، مقر السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد، مما أثار مخاوف من تجدد الاضطرابات مع اقتراب الذكرى السنوية لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في غارة أمريكية قرب مطار بغداد في يناير الماضي.

ومساء أمس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن "صواريخ إيرانية استُخدمت في الهجوم الذي تعرضت له سفارتنا في العراق الأحد الماضي".

وأضاف "هناك تهديدات بمزيد من الهجمات ضد مواطنينا في العراق، وإذا قُتل أي أمريكي فستتحمل إيران المسؤولية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أحمر.. سيرين عبد النور تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

اكتشاف جديد.. باحثون: مناعة فيروس كورونا تستمر 8 أشهر

طريقة عمل بسكويت السمسم بخطوات بسيطة