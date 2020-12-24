الفيوم تنفي إغلاق قرية الحامولي بسبب فيروس كورونا

نفت محافظة الفيوم، ما تردد بشأن إغلاق عدد من الخدمات العامة أو إغلاق قرية الحامولي التابعة لمركز يوسف الصديق، لانتشار فيروس كورونا المستجد.





وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم، أن المحافظة قامت باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بعد ظهور عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في القرية خلال الأسابيع الماضية.





وكان ذلك بإشراف مديرية الصحة بالفيوم وإدارة الطب الوقائي، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة والسكان.





وفي النهاية، تناشد محافظة الفيوم، جميع المواطنين ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة ‏في نشر الأخبار، وعدم الانسياق وراء الشائعات.





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وفي سياق آخر، التقى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عددًا من الأهالي، للاستماع إلى مطالبهم وشكواهم لإيجاد الحلول المناسبة لها.





كان ذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، ومحمود هاشم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، ورفعت ضاوي، عضو مجلس النواب، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء القطاعات.





وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ التقى بعددٍ من الشباب والسيدات الأولى بالرعاية، يرغبون في العمل وفتح مجالات للرزق تعينهم على مطالب الحياة.





ووجه المحافظ بتوفير فرص عمل للشباب بشركات ومصانع القطاع الخاص، فضلًا عن توفير مشروعات صغيرة للأسر الأولى بالرعاية من خلال إدارة التنمية بالديوان العام للمحافظة، ومبادرة مشروعك، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.





وأكد محافظ الفيوم رئيس مجلس مدينة سنورس بدراسة ترخيص كشك لإحدى السيدات المعيلات التي ترعى طفلًا من ذوي الاحتياجات الخاصة بقرية مطرطارس نظرًا لظروفها المعيشية الصعبة، ووجه بتوفير فرصة عمل لأحد المكفوفين من قرية بني صالح التابعة لمركز الفيوم بالقطاع الخاص.





كما كلف المحافظ وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، بدراسة توفير معاش استثنائي لإحدى السيدات الأولى بالرعاية بقرية ابهيت الحجر لمساعدتها على مطالب الحياة.



