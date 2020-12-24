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رياضة

موسيماني لديه خبرات كبيرة.. مدرب الترجي يختار الفرق المرشحة للفوز بدوري أبطال أفريقيا

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 04:08 ص
معين الشعباني
معين الشعباني
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محمد رشاد
اختار معين الشعباني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي، الفرق المرشحة لحصد لقب دوري أبطال أفريقيا في النسخة الحالية موسم 2021.

وكان "الشعباني"، تُوج مع الترجي التونسي بدوري أبطال إفريقيا عامي 2018 و2019، على حساب الأهلي والوداد المغربي على الترتيب. 

وقال "الشعباني"، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة "أون تايم سبورت"، "الفرق المرشحة للفوز بالبطولة مثل كل عام، دول شمال أفريقيا ومعها صن داونز".

وتابع "رأيت النهائي الأفريقي بين الأهلي والزمالك، وكانت مباراة شيقة، وكان ينقصها الجماهير، الزمالك قدم مباراة محترمة، ولكن الأهلي لعب بصبر أكثر وضيق المساحات".

وواصل "الزمالك لم يكن خجولًا في لعبه، وخلق فرصا كثيرة، والكفة في النهاية ذهبت للأهلي ومبروك لهم وهارد لك للأبيض".

وعن تجربة موسيماني مع الأهلي، اختتم "هو مدرب لديه خبرات كبيرة، ويعرف جميع الفرق وأجواء الملاعب، شخصية مرحة وقريب من اللاعبين وذكي وواقعي، ويتعامل بتكتيك مع كل مباراة، هناك أوقات يلعب هجوميًا وأخرى على المرتدات، ولديه إمكانيات، ولذلك الأهلي أعطاه الفرصة".

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