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ديني

رغم كورونا.. وزير الأوقاف: مليار و674 مليون جنيه إيرادات وأرباح الهيئة في 2020

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:06 ص
صدى البلد
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عبد الرحمن محمد
أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأن إيرادات وأرباح هيئة الأوقاف المصرية بلغت (1,674,380,155) جنيهًا خلال عام 2020م، وهو أعلى عائد سنوي في تاريخ هيئة الأوقاف المصرية منذ إنشائها ، بزيادة قدرها (174,217,764) مليون جنيه عن العام الماضي 2019م ، بنسبة نمو تقدر بنحو 11,61% ، رغم تداعيات فيروس كورونا. 

يذكر أن هيئة الأوقاف المصرية حققت أداءً متميزًا في النصف الأول من العام المالي الحالي ، حيث حققت نموًا فاق التوقعات بزيادة أكثر من 20% في الإيرادات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2020 / 2021م.

كما يفتتح  وزير الأوقاف المصري د. محمد مختار جمعة ونظيره السوداني الشيخ نصر الدين مفرح اليوم الخميس ٢٤ / ١٢ / ٢٠٢٠ م المعسكر التثقيفي المشترك للأئمة المصريين والسودانيين  بالإسكندرية، وذلك بمعسكر أبي بكر الصديق التابع لوزارة الأوقاف المصرية بمدينة الإسكندرية.

ويشارك في المعسكر عدد من الطلاب الإندونيسيين والطلاب النيجيريين المسجلين على منحة دراسية من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة. 

كما سيقوم الوفد السوداني برفقة وزير الأوقاف بزيارة لمكتبة الإسكندرية باعتبارها أحد أهم معالم الثقافة العالمية قديمًا وحديثًا.
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