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أخبار العالم

بكامل عتادها.. وزير الداخلية الكويتي يأمر بنشر قوات خاصة في المولات بدءا من الليلة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 12:08 م
القوات الخاصة للشرطة
القوات الخاصة للشرطة الكويتية
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أحمد محرم
أفادت صحيفة "الراي" الكويتية بأن وزير الداخلية الكويتي أمر بنشر القوات الخاصة بكامل عتادها في المولات وأماكن التجمع اعتبارًا من مساء اليوم، الخميس.


وأوضحت الصحيفة أن قرار وزير الداخلية الكويتي يهدف إلى المحافظة على النظام والقانون في إطار استعدادات البلاد لموسم عيد الميلاد المجيد.


وأعلن رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، انطلاق حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الكويت، اليوم الخميس.


وأكد رئيس الوزراء الكويتي أن لقاح كورونا الذي انتجته شركة فايزر آمن ومعتمد من الجهات العلمية.


فيما دعا إلى الحفاظ على الإجراءات الإحترازية، ومراعاة الإجراءات الصحية اللازمة، للعبور من أزمة وباء كورونا المستجد.


وكشفت صحيفة "الأنباء" الكويتية نقلا عن مصادر مطلعة، عن موعد وصول الشحنة الثانية من لقاح كورونا والتي تبلغ 450 ألف جرعة خلال الربع الأول من 2021.


وأوضحت الصحيفة أن الشحنة الثانية من لقاح كورونا تكفي لتطعيم 225 ألف مواطن ومقيم، من إنتاج شركة فايزر - بيونتيك وشركات أخرى بعد اطلاع السلطات الصحية على نتائج أبحاثها.


وأعلنت الصحيفة أن حملة التطعيم تستمر لمدة عام كامل لتطعيم جميع المسجلين الراغبين في أخذ اللقاح من المواطنين والمقيمين، حيث سيتوالى وصول الجرعات بشكل شبه شهري، وتعهدت الحكومة بتقديم اللقاح مجانا لجميع المسجلين الراغبين في أخذه من المواطنين والمقيمين.


ومن المقرر أن يتم تقديم اللقاح وفق 4 فئات، تشمل الأولى مقدمي الرعاية الصحية من العاملين في الصفوف الأمامية، وكبار السن ممن تزيد أعمارهم على 65 عاما وأصحاب الأمراض المزمنة، على أن تتم تغطية الفئات الأخرى تباعا عند وصول الشحنات تدريجيا.
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