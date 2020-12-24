وزير التموين ومحافظ القليوبية يفتتحان مركز خدمة المواطنين المطور في شبرا الخيمة





افتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الخميس مركز خدمة المواطنين المطور في شبرا الخيمة.





وأشار المصيلحي بأنه تم تطوير المكتب النموذجي للتموين بشبرا الخيمة، لتقديم الخدمات لكل ما يخص البطاقة التموينية الذكية على مستوى المحافظة من إصدار بطاقة لمن يستحق الدعم أو بدل تالف البطاقة وبدل فاقد وفصل اجتماعي وغيرها من الخدمات.





وأضاف المصيلحي، أن مراكز خدمة المواطنين تعمل بجانب البوابة الرقمية، ولكن للمواطنين غير القادرين على استخدام التكنولوجيا، مطالبا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.





وأكد المصيلحي، أنه مستهدف تطوير عدد 600 مركز خدمة المواطنين من إجمالي 1400 مركز في محافظات الجمهورية وتم الانتهاء من عدد 300 مركز، مشيرا إلى أن المراكز التي يتم تطويرها مساحتها اكبر من 100 متر و تقع في الدور الارضي.





وأشار اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بأن مركز شبرا الخيمة هو رقم 8 بعدد 13 جهازا في عدد المراكز التي تم افتتاحها في المحافظة، وأنه خلال أيام سيتم افتتاح المركز رقم 9 في القناطر الخيرية وهو يخدم جميع المواطنين في استخراج كافة المستندات اللازمة في الخدمات الحكومية.





وأشار السيد المحافظ بأن مركز شبرا الخيمة المطور يعد الأكبر على مستوى المحافظة حيث تم استغلال المساحة المقام عليها المركز لخدمة المواطنين حائزي البطاقات التموينية.