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تعليم

خصم من المرتب وحرمان من المحاضرات.. عقوبة عدم ارتداء الكمامة بـ زراعة عين شمس

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 12:45 م
صدى البلد
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باسنتي ناجي
أكد الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، أن كافة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية والطلاب تلتزم بارتداء الكمامات الطبية والجوانتي وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية وللحفاظ علي صحتهم والحد من انتشار العدوي بينهم. 

كما أوضح " جلال " خلال تصريحاته لموقع "صدى البلد " أنه في حالة مخالفه أي عامل أو موظف بالكلية للإجراءات الاحترازية يحذر في المرة الأولي ثم يحول للشئون القانونية ويصل الأمر الى خصم بالمرتبات ولفت نظر بالملف التوظيفي الخاص به، مشيرًا الى أنه بالنسبة الطلاب يحذر الطالب أولًا ثم يمنع من دخول الحرم الجامعي وحضور المحاضرات لمدة معينة وتصل الى الحرم من الامتحان. 


وأشار عميد زراعة عين شمس الى قبول كافة الأعذار الطبية للطلاب الذي ظهرت عليهم أعراض فيروس كورونا أثناء اختبارات الميد تيرم  بالكلية ويم قبولها أثناء الاختبارات العملية ونهاية الفصل الدراسي بعد الفحص من هيئة الرعاية الطبية بالكلية 

وقد أكد الدكتور " أحمد جلال " عميد كلية الزراعة بجامعة عين  شمس،  في تصريحات سابقة له ، أن الكلية مازالت تتخذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا للحفاظ علي صحة الطلاب والحد من انتشار العدوي بين الطلاب وضمان استمرارية سير العملية التعليمية دون أي معوقات حتي تنتهي الدراسة في نهاية ديسمبر.

وقال إن الكلية توفر الرعاية الطبية للطلاب وذلك عن طريق المستشفيات المخصصة لطلاب جامعة عين شمس والتأمين الصحي على الطلاب، لافتًا إلى أنه من حق كافة الطلبة الاستفادة من هذه الرعاية. 
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