حلوان تعلن عن رئيس اتحاد الطلاب على مستوى الجامعة

اعلنت جامعة حلوان اسماء رئيس اتحاد ونائب رئيس الاتحاد بجامعة حلوان ، وقامت انتخابات اتحادات الطلاب للعام الجامعي 2020-2021تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب





وأعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة أسماء رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعي على النحو التالي:

وجاءت فوز الطالب على السيد على من كلية الطب رئيس اتحاد جامعة حلوان





وفوز الطالب إسلام لطفى جمعة بالفرقثة الرابعة بكلية تكنولوجيا التعليم بقعد نائب رئيس الجامعة





وشهدت لجان انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة حلوان التشديد والحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية فى أثناء سير العملية الانتخابية داخل لجان الانتخابات، كما فرضت الجامعة عدم دخول أى طالب إلى مقر لجنة الانتخابات بدون ارتداء الكمامة وعدم خلعها نهائيا، كما تم وضع لافتات وملصقات ورقية على الأرض حتى لا يحدث زحام أو تكدس ولحرص الجامعة على تطبيق جميع قواعد التباعد الاجتماعى بين الطلاب الناخبين ومنع تبادل الأدوات الشخصية بين الطلاب مثل الاقلام والتأكيد على وجود قلم الناخب الشخصى قبل الدخول وأداء صوته الانتخابي.



