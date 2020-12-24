المصريين الأحرار يطالب الصين بخطة مشتركة لتعزيز التعاون الأقتصادى لخدمة البلدين

قالت الدكتورة هبه تراضي واصل، أمين تنظيم حزب المصريين الأحرار ورئيس اللجنة الأقتصادية، إن العلاقات الثنائية المصرية الصينية تشهد طفره ذهبية في ضوء الصداقة المتميزة بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وشى جين بينج، نتج عنها فتح آفاق أكثر للتعاون والشراكة الاستراتيجية الشاملة خلال السنوات الأخيرة.





وأضافت، خلال مداخلة في ملتقي تنظمه دائرة العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعى الصينى، لمناقشة آليات المشاركة في مبادرة "الحزام والطريق"، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، إن التعاون المشترك ظهر جليّا خلال الأزمة الأخيرة لجائحة كورونا الفيروس المستجد من تعاون متبادل وتضامن مشترك.





وأشارت إلى أن العالم يشهد عدم استقرار لكثرة التحديات التي تواجه التنمية بينما مصر تمضي في تنفيذ رؤية 2030 والصين تخطو لتنفيذ مبادرة الحزام والطريق، ويستهدفان تحقيق العيش الرغد والحياة الكريمة.





وحثت رئيس اللجنة الاقتصادية بالمصريين الأحرار على ضرورة إعداد خطة واضحة مشروطة بجدول زمنى للتعاون الحزبي المشترك لخدمة التنمية الاقتصادية وتبادل الخبرات بين مراكز الفكر وتعزيز التعاون والتبادل المشترك بين الجانبين المصري والصيني.