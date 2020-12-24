إجراء 175 عملية جراحية لمرضى العيون ضمن المبادرة الرئاسية في المنصورة

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات له اليوم الخميس عن الانتهاء من إجراء اكثر من 175 عملية جراحية لمرضى العيون ضمن قوائم الانتظار بمستشفى رمد المنصورة خلال شهر ديسمبر الجاري .





وأضاف وكيل الوزارة ان ذلك جاء فى إطار الخدمات الطبية المتكاملة والتخصصية التى تقدمها مديرية الصحة بالدقهلية فقد ساهمت مستشفيات الصحة بجهود متميزة فى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالقضاء على قوائم الانتظار مجانًا لجميع المواطنين، والتى تستهدف إنقاذ حياة آلاف المواطنين وتقليل فترة الانتظار لإجراء التدخلات الجراحية وتخفيف العبء المادي عن كاهل الأسر المصرية.





وأشار وكيل الوزارة إلى أن العمليات الجراحية شملت عمليات المياه البيضاء واصلاح الحول وحقن شبكية وجراحات تجميل الجفون والقنوات الدمعية وزرع عدسات، مؤكدًا علي أهمية استمرار التعاون الكامل بين وزارتي التعليم العالي والصحة، منوهًا بأهمية ربط المستشفيات الجامعية بمستشفيات وزارة الصحة؛ من أجل القضاء على قوائم الانتظار في أسرع وقت ممكن، مضيفا أن الاتفاق ينص على استفادة المرضى من جميع الخدمات الصحية المتاحة بمستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية .





وتقدم وكيل الوزارة بالشكر لإدارة المستشفى بقياده الدكتور احمد وفائي والاطقم الطبية الدكتورة عبير عبدالقادر والدكتورة ريم غازى والدكتور اشرف وفائي و باقى الأطقم التمريضية والاطقم المعاونة لهم متمنيًا لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.



