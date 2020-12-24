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محافظات

إجراء 175 عملية جراحية لمرضى العيون ضمن المبادرة الرئاسية في المنصورة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 03:41 م
مرضى العيون
مرضى العيون
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همت الحسينى
أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات له اليوم الخميس عن  الانتهاء من إجراء اكثر من 175  عملية جراحية لمرضى العيون ضمن  قوائم الانتظار بمستشفى رمد المنصورة خلال شهر ديسمبر الجاري .

وأضاف وكيل الوزارة ان ذلك جاء فى إطار الخدمات الطبية المتكاملة والتخصصية التى تقدمها مديرية الصحة بالدقهلية فقد ساهمت مستشفيات الصحة  بجهود متميزة فى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالقضاء على قوائم الانتظار مجانًا لجميع المواطنين، والتى تستهدف إنقاذ حياة آلاف المواطنين وتقليل فترة الانتظار لإجراء التدخلات الجراحية وتخفيف العبء المادي عن كاهل الأسر المصرية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن العمليات الجراحية شملت عمليات المياه البيضاء واصلاح الحول وحقن شبكية وجراحات تجميل الجفون والقنوات الدمعية وزرع عدسات، مؤكدًا علي أهمية استمرار التعاون الكامل بين وزارتي التعليم العالي والصحة، منوهًا بأهمية ربط المستشفيات الجامعية بمستشفيات وزارة الصحة؛ من أجل القضاء على قوائم الانتظار في أسرع وقت ممكن، مضيفا أن الاتفاق ينص على استفادة المرضى من جميع الخدمات الصحية المتاحة بمستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية .

وتقدم وكيل الوزارة  بالشكر لإدارة المستشفى بقياده الدكتور احمد وفائي والاطقم الطبية الدكتورة عبير عبدالقادر والدكتورة ريم غازى والدكتور اشرف وفائي و باقى الأطقم التمريضية والاطقم المعاونة لهم متمنيًا لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.

كما أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية فى بيان لها اليوم أنه استمرارًا لمسيرة القوافل الطبية والعطاء لتقديم خدمة صحية للمرضى بالمناطق البعيدة وبناء على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وجه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بقافلة علاجية مجانية لقرية المالحة  مركز المنصورة خلال يومي ٢١ ، ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٠ .

وأضاف بيان مديرية الصحة أنه جرى توقيع الكشف الطبي على ١٤٤١ مريضاً خلال اليومين، وضمت القافلة ١٠ عيادات متخصصة  شملت: ٢ عيادة باطنة و ٢ عيادة أطفال عيادة جلدية وعيادة جراحة وعيادة عظام و عيادة نسا وتنظيم أسرة واسنان .

وأشار بيان مديرية الصحة إلى أنه جرى توفير ١٣٥ صنف علاج للحالات، كما تم إجراء عدد ٣٣٣ تحاليل مختلفة للمرضى، وإجراء ١٤٢ حالة أشعة عادية  وموجات صوتية للمرضى، وأقيم على هامش القافلة عدد ٣٦ ندوة تثقيفية للمرضى، وتم الكشف على ١٤٥ مريضًا للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم.

وأوضح بيان مديرية الصحة انه جرى تحويل ٧ حالات للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، وتم عمل عدد ٣ قرارات نفقة الدولة .
إجراء 175 عملية جراحية لمرضى العيون ضمن المبادرة الرئاسية في المنصورة
إجراء 175 عملية جراحية لمرضى العيون ضمن المبادرة الرئاسية في المنصورة
إجراء 175 عملية جراحية لمرضى العيون ضمن المبادرة الرئاسية في المنصورة
إجراء 175 عملية جراحية لمرضى العيون ضمن المبادرة الرئاسية في المنصورة
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