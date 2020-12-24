تكثيف الاستعداد والمتابعة المستمرة للمستشفيات لمواجهة كورونا في السويس

أكد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس على أعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة ورؤساء المصالح الحكومية والأحياء بضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ كافة الأجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد للحفاظ علي صحة المواطنين .





جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة السويس بحضور الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ والأستاذ خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة ، والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء حسام توفيق مساعد مدير الامن وأعضاء المجلس التنفيذي ومديري المديريات.





وأشار المحافظ علي وكيل وزارة الصحة بتكثيف الاستعداد والمتابعة المستمرة للمستشفيات وتنظيم العمل لمواجهة فيروس كورونا .





وفي الاجتماع أكد صقر علي رؤساء الأحياء بالتنسيق مع مديرية الأمن بتنفيذ كافة القرارات والإجراءات الخاصة بالتباعد الاجتماعي لرواد المقاهي والكافتيريات ومنع إقامة الأفراح والمناسبات العامة بصالات الافراح ودار المناسبات .

وتكليف لجنة الاشراف علي المواقف وادارة المرور بالتأكيد علي التزام المواطنين بارتداء الكمامة بوسائل المواصلات والنقل المختلفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين ، كذلك داخل الاسواق علي مستوى الاحياء الخمس ، والتأكيد علي مديرية التربية والتعليم تنفيذ قرار السيد وزير التربية والتعليم داخل المدارس للحفاظ علي صحة الطلبة والمدرسين

وكلف صقر السكرتير العام للمحافظة بمتابعة هيئة التنمية السياحية لتوجيه الفنادق والقري السياحية لتنفيذ القرارات الصادرة التي تنظم العمل بالمنشآت السياحية .

كما أكد علي وكيل وزارة الأوقاف بالتنبيه على ادارات الاوقاف بمتابعة اتخاذ وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمساجد علي مستوي الأحياء.

وفي الاجتماع وافق المجلس التنفيذي لمحافظة السويس برئاسة اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس على تخصيص قطعة أرض لأحد المستشفيات لانشاء قسم للغسيل الكلوي لخدمة مرضي الفشل الكلوي .





كما وافق المجلس التنفيذي علي تخصيص قطعة ارض لانشاء نقطة أمنية لتأمين منطقة الكورنيش الجديد والممشي ، كذلك الموافقة علي إنشاء محطة غاز بمنطقة حوض الدرس بحي السويس.





ووافق المجلس علي تخصيص قطعة أرض لإحدي شركات النقل العام لإقامة محطة ركاب بمدينة السلام 1 بنطاق حي فيصل .