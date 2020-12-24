هبة طوجي تقدم أغنية "لحبيبي بغني" من ألبومها الجديد لأول مرة في سهرة الكريسماس

تخطف الفنانة هبة طوجي قلوب جمهورها اللبناني بسهرة غنائية استثنائية تحتفل خلالها بأعياد الكريسماس رفقة الموسيقار أسامة الرحباني في العاصمة بيروت.





سهرة من السحر تضع خلالها هبة مسك الختام على سنة صعبة جدًا مرت بها البشرية تزامنًا مع وباء كورونا الذي أجبر العالم على التباعد والانعزال، لتختار مع الرحباني توديعها بجرعة أمل غنائية تمزج فيها بين البهجة والتفاؤل بتوليفة منوعة من أشهر أغاني الكريسماس ومقتطفات من ألبومها الخاص بالميلاد "هللويا"، عبر حفل ضخم تحتضنه محطة mtv الشهيرة ويبث مباشرة في تمام الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس من لبنان.





كما تفجر هبة طوجي خلال السهرة مفاجأة غنائية خاصة جدا تعرض لأول مرة عبر تقديمها أغنية "لحبيبي بغني"، من ألبومها الجديد المرتقب "هبة"، وهي قصيدة من كلمات الراحل الكبير منصور الرحباني كتبها منذ 23 عامًا وفُقدت إلى أن وجدها أسامة مؤخرًا، وقرر فورًا تقديمها للجمهور العربي في ختام العام تمهيدًا لإطلاق ألبوم طوجي الجديد، وتحمل في طيّاتها الكثير من الأحاسيس الإنسانية ومعاني الرجاء والإرادة والحلم، وهي من ألحان أسامه الرحباني الذي سيقدّم خلال الحفل أيضًا عزفًا لمقطوعات موسيقية ميلادية، كما يشارك في الحدث كورال فيلوكاليا بقيادة الأخت مارانا سعد وتقدمّه الإعلامية أنابيلا هلال.





"هدية الكريسماس A Christmas Gift"، هو العنوان الذي تحمله السهرة الغنائية المنتظرة لهبة طوجي، التي تقدمها من قلب العاصمة اللبنانية بيروت وتداوي بأغانيها وصوتها الساحر جروح عام 2020 التي عانى منها الشعب اللبناني بشكل مضاعف بعد مأساة المرفأ، وحرصت محطة mtv اللبنانية بالرغم من كافة الظروف الصعبة، على بث الفرح والأمل وإنتاج هذا الحفل الذي سيصوّر بجزء منه في الاستوديو الضخم الذي أعدّ خصيصًا لهذا الحدث، حيث سيقدم كلّ من هبه وأسامة توليفة سحرية من الأغاني والمقطوعات الموسيقية وسط ديكورات ستنقلنا إلى عالم من الأحلام، كما يشهد الحفل عرض تقارير خارج الأستوديو تستعرض مهمة إنسانية قامت بها هبة لمؤازرة العائلات المتضررة من انفجار بيروت بالتعاون مع جمعية " Lebanon of Tomorrow" .





وتظهر هبة طوجي خلال السهرة عبر إطلالة ملائكية بفستان يخطف الأنفاس من توقيع المصمم اللبناني أنطوان القارح نفّذ خصيصًا لترتديه خلال هذه الحلقة الميلادية، صمم باللون الأبيض، يزينه التتر الأبيض أيضًا ليعكس نقاوة الثلج والسلام الكامن في هذا العيد، وتعرض سهرة الكريسماس عبر شاشة mtv من إخراج شربل يوسف، منتج منفذ ناي نفاع، "ستايجنغ" لباسكال زغيب، وإدارة فنية ميراي رفيع ، تنفيذ الديكور بيا أبو عبدالله La Maison بجانب الإدارة الفنية الموسيقية لأسامه الرحباني.





ومن ناحية أخرى، عاشت هبة طوجي هذه الفترة انتعاشة فنية غنية بالأعمال الغنائية خلال 2020، حيث أطلقت مؤخرا عدة أغنيات مصورة، بدأتها بأغنيتها المصرية "طلعت يا محلا نورها"، وتبعتها بتجديد في الشكل الموسيقي عبر أغنية "روح يا قمر" وصولا لأغنية "يمكن أحلى يفل"، ختامًا بأغنية "إذا رجع وقالي بحبك"، كما لفتت أنظار العالم بإحيائها كبرى حفلاتها الغنائية في فرنسا على مسرح الأوليمبيا في باريس بصحبة الموسيقار أسامة الرحباني والفنان إبراهيم معلوف، والتي هدفت لدعم لبنان والشعب اللبناني بعد انفجار مرفأ بيروت.