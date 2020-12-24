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تعليم

ننشر أسماء أعضاء اتحاد طلاب جامعة المنصورة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 05:23 م
صدى البلد
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همت الحسينى
أعلنت اليوم اللجنة العليا المشرفة على انتخابات اتحاد الطلّاب بجامعة المنصورة برئاسة الدكتور محمد عطوة عميد كلية التجارة نتائج انتخابات اتحاد طلاب الجامعة.

فيما فاز الطالب محمد أحمد محمد رييع بكلية فنون جميلة بمنصب رئيس اتحاد طلاب الجامعة  والطالب أحمد جلال عبد السلام احمد بكلية التجارة بمنصب نائب رئيس اتحاد طلاب والطالب احمد السيد ابراهيم مطاوع بكلية الهندسة بمنصب امين اللجنه العليا للإسر الطلابية  والطالب خالد محمد السيد عبد الغنى بكلية لحقوق بمنصب أمين مساعد اللجنه العليا للإسر الطلابية.

وفاز الطالب عمر  طارق محمد عبد الهادى بكلية الآداب بمنصب امين اللجنة الثقافية العليا  والطالبة رانيا صلاح على شلبى بكلية الطب البيطرى بمنصب امين مساعد اللجنة الثقافية  والطالب زياد المهدى نييه المهدى بكلية العلوم بمنصب امين اللجنه الاجتماعية العليا  والطالب محمد عبد المنعم عبد المنعم احمد بكلية الطب البيطرى بمنصب امين مساعد اللجنة الاجتماعية العليا.

وفازت  الطالبة وسام مجدى مصطفى الجمال بكلية التربية النوعية بمنصب أمين اللجنه الفنيه العليا  والطالب محمد على السيد الصاوى بكلية التربية بمنصب أمين مساعد اللجنه الفنية العليا  والطالب محمود عاطف عد العزيز محمد يسن بكلية التربية الرياضية بمنصب امين اللجنة الرياضية العليا  و الطالب باسم ياسر انيس أبو الاسعاد بكلية الزراعة بمنصب أمين مساعد اللجنة الرياضية العليا.

و فازت الطالبة آيه محمد امام محمد  بكلية الطفولة المبكرة بمنصب امين لجنة الجواله العليا والطالب احمد سلطان السيد محمد  بكلية التمريض بمنصب امين مساعد لجنة الجوالة العليا واحمد حبيب السيد السيد بكلية الحاسبات والمعلومات بمنصب امين اللجنة العلمية العليا  و الطالب أحمد السيد عبد الرؤوف شومان بكلية الصيدلة  امين مساعد اللجنة العلمية العليا .

وكان طلاب جامعة المنصورة قد بدأوا يوم  الاحد الماضى اعمال التصويت في المرحلة الأولى  لانتخابات  اتحاد طلاب جامعة المنصورة حيث أدلى الطلاب بأصواتهم لاختيار أعضاء اتحاد الطلاب الممثلين للجان السبعة العلمية، الثقافية، الاجتماعية، العلمية، الفنية، الرياضية، الأسر، الجوالة من التاسعة صباحا حتى الثالثة بعد الظهر حيث تم اجراء الانتخابات بكليات التجارة والآداب والتربية ، التربية الرياضية داخل 56 لجنة  من أصل  553 لجنة انتخابية منها 185 لجنة بالتعيين و312 بالتزكية قيمة جرى الفرز وإعلان النتائج  وجرت انتخابات الإعادة يوم الاثنين الماضى ثم  انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم بالكليات المختلفة يوم الثلاثاء الماضى ثم اجريت امس   انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات فيما اجريت اليوم الخميس  انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة وانتخاب رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة.
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