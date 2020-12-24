هل يلزم تغيير الملابس والفرش بعد انتهاء الحيض ؟ الإفتاء ترد

هل يلزم تغيير الملابس والفرش بعد انتهاء الحيض؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وأجاب "شلبي"، قائلًا: بالنسبة لتغيير الملابس والفرش بعد انتهاء الحيض كل هذا يحتاج الى تغيير طالما دم الحيض وصل اليه، أما لو لم يصل اليه الدم فلا نغير الملابس والفرش.
ما الحكم إذا حدث وطء محرم أثناء فترة الحيض..هل يجب على الزوجة الاغتسال؟"، سؤال أجاب عنه الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الإبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال احد فيديوهات البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».
وقال « ممدوح» إنه مع حرمة ما حدث؛ لا يجب على الزوجة سوى غسل واحد فقط عندما تنتهي فترة الحيض، ولا يجب عليها غسلان.
وأضاف مدير إدارة الفروع الفقهية بالإفتاء، أنه إذا قضي الزوجان وترهما من غير علاقة كاملة؛ عندئذ يجب الغسل على الزوج، أما الزوجة يجب عليها الغسل الخاص بالطهارة من الحيض فقط.
هل يجب الاغتسال من الحيض قبل العلاقة الزوجية؟
أوضح الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن المرأة الحائض لا يمكنها أداء العبادات ومعاشرة زوجها حتى تغتسل وتتطهر من حيضها.
وأفاد « جمعة» في فيديو بثته قناته الرسمية على يوتيوب ردًا على سؤال: "هل يجب الاغتسال من الحيض قبل العلاقة الزوجية ؟" أن المرأة المريضة التي لا تستطيع الاغتسال بعد انقطاع دم الحيض عنها، يمكنها أن تتيمم قبل أن يقربها زوجها.
وأضاف أن التيمم رخصة في حال فقد الماء حقيقة؛ كمن لم يجد الماء في المكان الموجودة فيه، أو حكمًا كمن عجز عن استعمال الماء بسبب مرض شديد أو نحوه.
كيف تغتسل من الجنابة:
أكد الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الجنابة تمنع الإنسان من مباشرة العبادات كالصلاة وقراءة القرآن والطواف بالكعبة، مشيرًا إلى أن ركني الاغتسال من الجنابة هما النية وتعميم جميع الجسد بالماء.
وأبان «العجمي» في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، أن الاغتسال لا يلزم منه المياه الكثيرة، بل يلزم تعميم جميع الجسد بالماء، لافتًا إلى أن الغٌسل الكمالي(غُسل السنة) يكون بالاستنجاء ثم الوضوء كالوضوء للصلاة ثم إفاضة الماء على بشرة رأسه ثلاث مرات ثم يعمم الجزء الأيمن من الجسم بالماء يليها الجزء الأيسر، وأخيرًا يعمم الجسد كاملًا بالماء.
بين الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الإنسان الذي جامع زوجته في نهار رمضان؛ يجب عليه صيام 60 يومًا فإن لم يستطع؛ أطعم عن 60 مسكيًنا من أوسط ما يطعم به أهله.
وأوضح « جمعة» في فيديو بثته قناته الرسمية على يوتيوب، ردًا على سؤال: "ما حكم من جامع زوجته أثناء صيام النذر؟" أنه لا تجب عليه فدية من جامع زوجته أثناء صيام رمضان ، لكن يجب عليه قضاء اليوم الذي أفطره.
كفارة من جامع زوجته في نهار رمضان ثم مات:
نبه الدكتور مجدي عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، أن كفارة جماع المرأة في نهار رمضان، مؤكدًا أن على الرجل صيام 60 يومًا فمن لم يستطع فليطعم 60 مسكينًا.
وتابع « عاشور» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردًا على سؤال: ما كفارة من جامع زوجته في نهار رمضان ثم مات ؟ أن المرأة التي تريد أن تقضي ما على زوجها من حق لله، فلتصم عنه 60 يومًا أو أي أحد من أوليائه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صوم صام عنه وليه».
وواصل أنه حال عجز أولياء الميت عن الصيام؛ فليطعموا 60 مسكيًنا من أوسط ما يطعمون به أهلهم، لافتًا إلى إن إخراج الفدية يكون بعد الدعاء له وكثرة الاستغفار.
كان الدكتور مجدي عاشور، المُستشار العلمي لمفتي الجمهور، قد قال في فتوى سابقة له، إن من جامع زوجته في نهار رمضان يجب عليه صيام شهرين متتابعين، منوهًا بأن البعض يستسهل ويخرج الكفارة إطعام 60 مسيكنًا، مشددًا على أنه يجب الصيام شهرين متتابعين، فإذا لم يستطع الصيام لسبب مرضي، وبأمر طبيب، فلك أن تطعم 60 مسكينًا.
وأضاف «عاشور» خلال إجابته عن سؤال: «جامعت زوجتي في نهار رمضان وسألت شيخا فقال لي أطعم 60 مسكينا ..فهل هذا يكفي؟»، قائلًا: «عليك بصيام شهرين متتابعين أنت وزوجتك ولا يجوز لكما الفطر ولو يوم واحد فإذا حدث عليك بإعادة الصيام من البداية»
وأضاف أن التيمم رخصة في حال فقد الماء حقيقة؛ كمن لم يجد الماء في المكان الموجودة فيه، أو حكمًا كمن عجز عن استعمال الماء بسبب مرض شديد أو نحوه.
كيف تغتسل من الجنابة:
أكد الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الجنابة تمنع الإنسان من مباشرة العبادات كالصلاة وقراءة القرآن والطواف بالكعبة، مشيرًا إلى أن ركني الاغتسال من الجنابة هما النية وتعميم جميع الجسد بالماء.
وأبان «العجمي» في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، أن الاغتسال لا يلزم منه المياه الكثيرة، بل يلزم تعميم جميع الجسد بالماء، لافتًا إلى أن الغٌسل الكمالي(غُسل السنة) يكون بالاستنجاء ثم الوضوء كالوضوء للصلاة ثم إفاضة الماء على بشرة رأسه ثلاث مرات ثم يعمم الجزء الأيمن من الجسم بالماء يليها الجزء الأيسر، وأخيرًا يعمم الجسد كاملًا بالماء.
حكم جماع الزوجة في صيام الفرض:
بين الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الإنسان الذي جامع زوجته في نهار رمضان؛ يجب عليه صيام 60 يومًا فإن لم يستطع؛ أطعم عن 60 مسكيًنا من أوسط ما يطعم به أهله.
وأوضح « جمعة» في فيديو بثته قناته الرسمية على يوتيوب، ردًا على سؤال: "ما حكم من جامع زوجته أثناء صيام النذر؟" أنه لا تجب عليه فدية من جامع زوجته أثناء صيام رمضان ، لكن يجب عليه قضاء اليوم الذي أفطره.
كفارة من جامع زوجته في نهار رمضان ثم مات:
نبه الدكتور مجدي عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، أن كفارة جماع المرأة في نهار رمضان، مؤكدًا أن على الرجل صيام 60 يومًا فمن لم يستطع فليطعم 60 مسكينًا.
وتابع « عاشور» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردًا على سؤال: ما كفارة من جامع زوجته في نهار رمضان ثم مات ؟ أن المرأة التي تريد أن تقضي ما على زوجها من حق لله، فلتصم عنه 60 يومًا أو أي أحد من أوليائه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صوم صام عنه وليه».
وواصل أنه حال عجز أولياء الميت عن الصيام؛ فليطعموا 60 مسكيًنا من أوسط ما يطعمون به أهلهم، لافتًا إلى إن إخراج الفدية يكون بعد الدعاء له وكثرة الاستغفار.
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اعتقاد خاطئ عن كفارة الجماع في نهار رمضان:
اعتقاد خاطئ عن كفارة الجماع في نهار رمضان:
كان الدكتور مجدي عاشور، المُستشار العلمي لمفتي الجمهور، قد قال في فتوى سابقة له، إن من جامع زوجته في نهار رمضان يجب عليه صيام شهرين متتابعين، منوهًا بأن البعض يستسهل ويخرج الكفارة إطعام 60 مسيكنًا، مشددًا على أنه يجب الصيام شهرين متتابعين، فإذا لم يستطع الصيام لسبب مرضي، وبأمر طبيب، فلك أن تطعم 60 مسكينًا.
وأضاف «عاشور» خلال إجابته عن سؤال: «جامعت زوجتي في نهار رمضان وسألت شيخا فقال لي أطعم 60 مسكينا ..فهل هذا يكفي؟»، قائلًا: «عليك بصيام شهرين متتابعين أنت وزوجتك ولا يجوز لكما الفطر ولو يوم واحد فإذا حدث عليك بإعادة الصيام من البداية»