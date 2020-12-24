هل يلزم تغيير الملابس والفرش بعد انتهاء الحيض ؟ الإفتاء ترد

هل يلزم تغيير الملابس والفرش بعد انتهاء الحيض ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





وأجاب "شلبي"، قائلًا: بالنسبة لتغيير الملابس والفرش بعد انتهاء الحيض كل هذا يحتاج الى تغيير طالما دم الحيض وصل اليه، أما لو لم يصل اليه الدم فلا نغير الملابس والفرش.





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