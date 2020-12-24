بعد صورتهما المثيرة للجدل .. فارق عمر غير متوقع بين طارق العريان ونيكول سعفان





المثير فى الامر فارق العمر الصادم الذى يجمع بين الطرفين، حيث ان نيكول سعفان عمرها 22 عاما بينما عمر طارق العريان يبلغ 56 عاما اى ان فارق العمر بينهما 34 عاما.





وحرص أنس نصري، شقيق أصالة على دعمها بعد نشرها صورة لطارق العريان مع حبيبته الجديدة.





قال أنس من خلال حسابه الرسمي على "الإنستجرام": "لم اعتد على شيء في الحياة قدر ما اعتدت ان اكون الى جانبك و أُساندك ان كنتِ على صواب أو حتى في الخطأ ، و مع انني عهدت نفسي بأن ترتقي عن همومي وهموم الحياة التي اختارها لي الله الا انني لا استطيع ان اقف صامتًا اما جرحك البليغ يا حبيبتي ،، فجراحك هي جراحي".





واختتم حديثه قائلًا: "وجراح أمةٌ احبتك و احبت تكوينك ،، ارجو الله ان يجبر خاطرك و يداوي جراحك في اسرع وقت و ليتولى الله هؤلاء المنغصين الضئيلين امام قدرُكِ و مقامُكِ يا سيدةً كسرت الانكسار نفسه و اضعفت الضعف و بقيت شامخة ،، انا معك صولا".

حالة من الجدل الواسع اثارها المخرج طارق العريان بعد ان انتشرت صوره له مع الموديل نيكول سعفان والتى كانت سببا فى كثير من الاقاويل حول مدى علاقتهما وارتباطهما سويا خاصة بعد حالة الجدل التى اثيرت من قبل والتى كانت سببا فى انفصال طارق عن الفنانة اصالة.