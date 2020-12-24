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الاتحاد الأوروبي: الاتفاق مع بريطانيا محزن والمفاوضات كانت صعبة.. فيديو

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 05:40 م
رئيسة المفوضية الأوروبية
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين
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أسامة علي
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن بريطانيا أصبحت خارج الاتحاد الأوروبى ولكن التعاون مستمر، معقبة "بريطانيا شريك موثوق".

وتابعت خلال مؤتمر صحفى، أن الاتفاق مع بريطانيا جاء بعد مفاوضات طويلة وعسيرة، مؤكدة أن لحظة الاتفاق هى لحظة حزن، لأنه ينهى رحلة طويلة من التعاون بين دول الاتحاد الأوروبي فى وجود بريطانيا.  

ومن جانبه أكد كبير المفاوضين الأوروبيين، ميشال بارنييه أن الاتحاد الأوروبى حقق اتفاقا بحافظ على مصالح الجميع وتحديدا الأجيال القادمة، وتم بناء شراكة جديدة مع بريطانيا.

وكانت أفادت فضائية إكسترا نيوز فى نبأ عاجل لها آخر تطورات الخلافات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي التوصل لاتفاق تجاري بشأن بريكست.

وقالت نقلا عن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه تم التوصل إلى اتفاق تجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن "بريكست".
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