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أخبار العالم

برغم الإغلاق والتحذيرات.. ألمانيا تسجل أول إصابة بالسلالة الجديدة لكورونا

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 06:31 م
علم ألمانيا
علم ألمانيا
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شيماء مصطفى
أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الخميس، عن تسجيل أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد.

وذكرت وزارة الصحة في ولاية بادن جنوب ألمانيا أن سيدة قدمت إلى مطار فرانكفورت من بريطانيا يوم 20 ديسمبر، وخضعت لفحص فيروس كورونا لتكتشف إصابتها بالسلالة الجديدة.

وأضافت الوزارة عبر "تويتر" أن المصابة وصلت إلى ألمانيا بهدف زيارة أقربائها وهي توجهت من المطار إلى منزلهم بواسطة سيارة تابعة لهم، لافتة إلى أنها تخضع حاليا للعزل الصحي.

وكانت ألمانيا قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، تمديد حظر دخول القادمين من بريطانيا وجنوب أفريقيا حتى 6 يناير المقبل، وذلك بسبب السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وعلقت السلطات الألمانية، الأحد الماضى، الرحلات الجوية مع بريطانيا وجنوب أفريقيا، بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا. 

كما حذرت السلطات الصحية في ألمانيا من عواقب وخيمة بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد مؤخرا في بريطانيا، وانتقلت إلى بعض الدول الأوروبية.

ومن جانبه، قال رئيس معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية بألمانيا، في وقت سابق، إنه من المحتمل أن يكون قد حدث تحور لفيروس كورونا الذي ظهر في بريطانيا موجود كذلك في ألمانيا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال رئيس المعهد الألماني إن البيانات لم تؤكد وجوده بعد.
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