ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

لماذا قرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة؟.. تعرف على الأسباب

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 08:24 م
صدى البلد
Advertisements
محمد يحيى
ارجع البنك المركزي قرار تثبيت اسعار الفائدة على المعاملات المصرفية بدون اي تغيير في اخر اجتماع له عن العام الجاري، المنتهي منذ قليل برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري؛ إلي ارتفاع معدلات التضخم السنوي للشهر الثالث علي التوالي مسجلة 5.7% بنهاية نوفمبر الماضي بعد أن كانت 4.5% في الشهر السابق له، مدفوعا بزيادة اسعار السلع الغذائية في سبتمبر الماضي وهو ما يعكس وجود صدمة عرض مؤقتة في اسعار الطماطم.

قال تقرير صادر لجنة السياسات النقدية منذ قليل، إن معدل التضخم السنوي الاساسي ارتفع بصورة طفيفة مسجلا 4% بعد ان كان وصل إلي 3.9% في اكتوبر من نفس العام وهو ما يشير الي استمرار احتواء الموجات التضخمية.

ويتوقع البنك المركزي المصري ان تسجل معدلات التضخم معدلات احادية بنسبة 6% في الربع الأخير من العام الجاري وتعتمد علي درجة انحراف محتمل في المعدلات المستهدفة بشكل اساسي علي درجة انخفاض  اسعار الطماطم بعد انتهاء الصدمة بخلاف التغيير في البنود الأخري
اشار التقرير الي اتهاذ البنك المركزي اجراءات استباقية بدءا من اجتماعات السياسيات النقدية الطارئ في منتصف مارس الماضي الذي قرر البك المركزي حينها تقليص اسعار الفائدة بواقع 3% كاجراء استثنائي مما ساهم في تنشيط الاقتصاد بكافة قطاعاته خصوصا قطاعي الاعمال العام والخاص والقطاع العائلي بالاضافة لمبادرات البنك المركزي التي تم اطلاقها للاعتماد علي الانتاج المحلي والمحافظة علي معدلات البطالة المنخفضة واستتبعها تقليص في اسعار العائد الاساسي لدي البنك المركزي بواقع 0.5% في اجتماعي 24 سبتمبر و12 نوفمبر الماضين و هو ما ساعد في احتواء الموجات التضخمية المتوقعة علي المدي المتوسط.

اشار التقرير الي انه تم خفض اجمالي لكل من سعر عائدي الايداع والاقتراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 4% منذ بداية العام الجاري وحتي نهايته مما ساهم في دعم الاقتصاد القومي.

اذكر التقرير ان معدلات النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي حققت 0.7% بشكل مبدئي في الربع الثالث من العام الجاري مرتفا عن سالب 1.7% في نفس الربع من العام السابق له، اذ سجلت معدلات النمو 3.6% بصورة مبدئية في العام المالي الماضي مقارنة بـ 5.6% في العام السابق له، رغم تباطوء معدلات النمو بسبب جائحة كورونا والاجراءات الاحتوائية المصاحبة لها.

أوضح التقرير ان معظم المؤشرات الاولية من ناحية الطلب في التعافي العام مع تراجع معدلات البطالة الي 7.3% بنهاية الربع الثالث من العام الجاري كأدني معدل تاريخيا منذ الربع الثاني من نفس العام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عاجل| البنك المركزي يقرر خفض سعر الفائدة 0.5%

لماذا قرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي؟

بعد قرار البنك المركزي.. خبير اقتصادي يعدد فوائد تخفيض سعر الفائدة

برلمانى: تخفيض سعر الفائدة 5% سيؤدي إلى سحب الودائع من البنوك

نائب: خفض سعر الفائدة 0.5% يشجع المستثمرين على الاقتراض

رئيس المصرف المتحد: خفض سعر الفائدة يعزز استمرار الإنتاج

ترشيحاتنا

تزامنا مع إزالة إعلانات مرتضى منصور.. عقوبة مخالفة قانون تنظيم الإعلانات وضوابطه

الليلة بـ 45 ألف| إعلامي يهاجم المستشفيات الخاصة بسبب فيروس كورونا

رئيس الزمالك الأبرز.. كورونا يحصد أرواح نجوم الكرة محليا وعربيا وعالميا (تقرير)

أخيرا.. بريطانيا والاتحاد الأوروبي يتوصلان لاتفاق نهائي لـ بريكست

لا أستطيع أن أقف صامتًا أمام جرحك البليغ.. شقيق أصالة يدعمها بعد صورة طارق العريان

بعد 5 أشهر من البحث| المئات يشيعون جثمان غريق شاطئ النخيل.. فيديو

Advertisements

الخاين لا يتزعل عليه ولا منه.. رضوى الشربيني تتضامن مع أصالة برسالة قوية

إزالة لافتات مرتضى منصور من الزمالك مقابل 5 ملايين جنيه

خالد الغندور يوجه رسالة للكابتن محمود الخطيب

لا أستطيع أن أقف صامتًا أمام جرحك البليغ.. شقيق أصالة يدعمها بعد صورة طارق العريان

شوبير يصدم جماهير الأهلي: استمرار إيجابية مسحة كورونا لـ موسيمانى

بكري: جدل داخل البيوت المصرية بسبب قرار وزير التعليم.. فيديو

مسئولو مسجد الحامدية الشاذلية: ‏إلغاء مراسم عزاء رئيس الزمالك بسبب كورونا

الأهلي يرفض طلب موسيماني بشأن الطاقم الطبي الجديد

مصادر: زوجة رئيس الزمالك و3 من أبنائه لن يحضروا جنازته لهذا السبب

شرط وحيد من فرجاني ساسي لتجديد عقده مع الزمالك

خاص| مصدر قريب من بن شرقي يُفجر المفاجأة: المشاكل كلها كانت مع أمير مرتضى.. كان يُدير النادي كالمزرعة واللاعب أكثر سعادة الآن

تزامنا مع إزالة إعلانات مرتضى منصور.. عقوبة مخالفة قانون تنظيم الإعلانات وضوابطه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة علاج اليدين من آثار الفلفل الحار في المنزل

الانتشار الأسرع للفيروس .. 7 أعراض لـ سلاسة كورونا الجديدة

بعد وفاة المالك.. لقطة لـ «شبح» داخل منزل خالٍ تثير الجدل.. شاهد