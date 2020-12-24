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فن

انتقادات حادة لإطلالة لقاء الخميسي الجريئة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 10:02 م
صدى البلد
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القسم الميداني

شاركت الفنانة لقاء الخميسي صورا جديدة لها من جلسة تصوير جريئة كما وصفها بعض رواد السوشيال ميديا، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


وظهرت لقاء بفستان قصير وبدون أكمام، مستعرضة أنوثتها وجمالها بالتان البرونزي، وحرصت من الناحية الجمالية على مكياج بدرجات البني وتسريحة عادية لشعرها القصير.

 

وكانت تعليقات المتابعين على طلتها بالصور بها شيء من الهجوم، وعلق البعض على وضعيتها والفستان المكشوف.

 

وكانت الفنانة لقاء الخميسي طمأنت جمهورها بعد تعرضها لحادث أثناء قيادتها السياراة مؤخرا.  

 

ونشرت لقاء الخميسي صورة لها عبر استورى وانستجرام وعلقت: "الحمد لله قدر الله ما شاء فعل"، كما وجهت رسالة لمتابعيها وجمهورها لطمأنتهم عليها قائلة: "شكرا لكل أصدقائي اللي بعتوا واتطمنوا وسألوا عليا ربنا يخليكم ليا يا رب وانتوا الكنز الحقيقي، أنا الحمد لله زى الفل". 

 

وشاركت لقاء الخميسي في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معًا بعد تعرضهن لعملية نصب.  

 

"سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان بطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، والفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، إضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرون. 

 

يذكر أن احدث أعمال الفنانة لقاء الخميسي كان مسلسل "أبواب الشك" الذي عرض العام الماضي، وشارك في بطولته خالد سليم، نبيل عيسى، أحمد صلاح حسني، جيهان خليل، عائشة بن أحمد، طارق صبري، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج.

 

https://www.facebook.com/Lekaa.Elkhamissi/posts/10159124639502376
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