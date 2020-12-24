وزير الأوقاف يعتمد حركة تنقلات جديدة بديوان عام الوزارة

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الخميس عدة قرارات ،

في إطار تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الأوقاف

، تضمنت تكليف كلٍّ من :

رندا صلاح محمود دسوقي بتسيير أعمال الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي ،

أشرف محمد محمد عبد الفتاح – بتسيير أعمال الإدارة المركزية للموارد البشرية ،

غادة عبد الحليم محمد عبد الحليم – بتسيير أعمال الإدارة العامة للنظم والتطبيقات والدعم الفني.





كما تضن القرار تعيين غادة محمد أبو الوفا إسماعيل – مديرًا عاما للإدارة العامة للاستحقاقات والمزايا ، المهندس هاني أحمد عدلي محمد – بتسيير أعمال الإدارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات ، محمد طلعت رشاد البيطار – بتسيير أعمال الإدارة العامة للشئون الإدارية-

إبراهيم السيد أحمد إبراهيم منجد – بتسيير أعمال الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية.









من ناحية أخرى ينقل التليفزيون المصري بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة عبر أثير إذاعات جمهورية مصر العربية من ساحة مسجد أولاد دِغيم بسيدي عبد الرحمن _ بمدينة العَلمين محافظة مطروح.









ويلقي خطبة الجمعة الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف وذلك بحضور محافظ مطروح وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية يسبقها تلاوة قرآنية مباركة بصوت الشيخ ياسر الشرقاوي .









وأعلنت وزارة الأوقاف، عن موضوع خطبة الجمعة غدا تحت عنوان "الركن الخامس من أركان الإيمان، الإيمان بالله واليوم الآخر وأثره في السلوك".









وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة ، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.









وتابعت: نسأل الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.