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تعليم

زراعة عين شمس: 14 يناير موعد الاختبارات النظرية بالكلية

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 09:01 ص
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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باسنتي ناجي
قال الدكتور "أحمد جلال " عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس ، أن العملية التعليمة تسير بكل إيجابي الى  نهاية شهر ديسمبر 2021 وذلك وفقًا للإجراءات الوقائية التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية للحد من إنتشار العدوي بينهم 

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وأوضح " جلال " خلال تصريحاته لموقع "صدى البلد " أن بداية الإختبارات النظرية 14 يناير 2021 بعد نهاية الإختبارات العملية مشيرًا الي الإعتماد علي إمتحانات  "لبابل شيت " والتصحيح الإلكتروني لتسهيل عملية أداء الإختبارات علي الطلاب والتصحيح علي المصحيين 

وأشار عميد زراعة عين شمس الى تقسيم الطلاب الى مجموعات صغيرة داخل اللجان بقاعات التدريس ومد مدة فترة الإختبارات الي أربعة فترات بدل من فترتين للحفاظ علي التباعد الإجتماعي ومنع التكدس بين الطلاب 
وأستطرد أن عقوبة ارتداء الكمامة تصل الى الحرمان من أداء الإختبار بعد الإنظار في المرة الإولي 

وقد الدكتور "أحمد جلال " عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس ،  في تصريحات سابقة له 
انه تم رفع كافة المقررات الدراسيية  
بلمنصات الإلكترونية والانتهاء من توزيع الكتب المطبوعة إستعدادًا لبداية اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول ، لافتًا إلى استحداث كافة الطرق التكنولوجيا لمساعدة الطلاب ومواجة أى عواقب كانتشار عدوي فيروس كورونا.


وأوضح " جلال " خلال تصريحاته لموقع " صدى البلد " الكلية مازالت تستقبل الطلاب الذين لم يدفعوا المصروفات الدراسية وقد تم مد مدة  دفع المصروفات مراعاة للظروف التي تمر بها الأهالي في ظل الأوضاع الراهنة ، وذلك عبر طريقتين الطريقة التقليدية بشؤن الطلاب الخاصة بالكلية والطريقة المستحدثة عبر الفيزا لمنع التكدس الطلابي والحفاظ علي التباعد الاجتماعي بينهم .

وأشار عميد زراعة عين شمس الى أنه تم  تخفيض المصروفات للطلاب غير القادرين من خلال صندوق التكافل الاجتماعي الخاص بالكلية بعد تقديم الأوراق المطلوبة من بحث اجتماعي وغيره. 
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