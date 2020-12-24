رئيس اتحاد جامعة عين شمس : توسيع قاعدة الأنشطة والاهتمام بمشاكل الطلاب

قال محمد عبد الحميد لاشين رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس أن توليه هذا المنصب مسئولية كبيرة حيث يمثل أكثر من 250 ألف طالب بالجامعة في 15 كلية.





وأشار ال طالب بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق جامعة عين شمس إلى أنه أصبح مسئولا عن توصيل مشاكلهم وصوتهم لإدارة الجامعة.





وأضاف محمد خالد عثمان الطالب بكلية التجارة الفرقة الثالثة و نائب رئيس اتحاد الطلاب خلال تصريحاته لصدي البلد أن اتحاد الطلاب هو صوت الطلاب ونسعى دائما، على التواصل مع الطلاب في مختلف الكليات والمتابعة بشكل مستمر مع رؤساء اتحادات الكليات لسماع المشاكل وحلها .





وأكد رئيس الاتحاد أنه تم وضع خطة للنهوض باتحاد الطلاب وعلى رأسها مشروع محو الأمية والاستماع إلى مشاكل الطلاب الأكثر احتياجا حيث ان جامعة عين شمس وفرت لأكثر من 1000 طالب سكنا بالمدينة الجامعية بالمجان مشيرا الى أن مبلغ دعم الطالب وصل إلى 1500 جنيه هذا العام .

وأشار إلى أن جامعة عين شمس تدعم 20 ألف طالب لدفع مصاريف الجامعة والكتب الدراسية بالمجان ونعمل على دمج طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة مع المجتمع بشكل أكبر ضرورة العمل على توسيع قاعدة الأنشطة داخل الجامعة، ولكن بسبب كورونا سوف نلجأ إلى أنشطة اونلاين أما الأنشطة الرياضية سوف نتخذ كافة الاجراءات الاحترازية داخل الحرم الجامعي تحت رعاية الجامعة مع تقديم الخدمات الطلابية ورعاية طلاب المدن الجامعية منوها أنه تم تطوير المدن الجامعية بشكل كامل مع الاطمئنان على سلامة الغذاء مؤكدا أن جامعة عين شمس صرح تعليمى وتربوى له تاريخ وعلى طلاب الجامعة أن يفخروا بانتمائهم لهذا الصرح التعليمي الفريد.







