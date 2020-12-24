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بيج رامي بعد الاستقبال الحافل: أرى أننى لا أستحق هذا الاحتفاء

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:15 م
بيج رامي
بيج رامي
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حمزة شعيب
أعرب النجم المصري رامي السبيعي الشهير بـ بيج رامي، عن سعادته الكبيرة بالاستقبال الحافل عقب وصوله للقاهرة بعد تتويجه بلقب "مستر أولمبيا"  2020.

وقال بيج رامي خلال حواره مع مراسل برنامج "يحدث في مصر" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"،:" سعيد جدا بالاستقبال الحافل من أبناء بلدى وأرى أننى لا أستحق هذا الاحتفاء".
 
ونوه إلى أنه يتمنى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلا: "نفسى ربنا يكلل كل دا وأقابل الرئيس السيسى"، مشيرا إلى أن وزير الشباب دائما على اتصال معه، وهو داعم حقيقى، وطوال الوقت يعرض الخدمات بشكل كبير.
 
وأوضح بيج رامى، أن الظروف التي صاحبت انتشار فيروس كورونا في العالم كانت أصعب ما واجهته في الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه يفكر فى تطوير لعبة كمال الأجسام في مصر، ويتمنى أن يقدم خطوات في تنمية هذه الرياضة، مضيفا: "مصر فيها أكثر من رامى وإن شاء الله يكون فيه 100 رامى يحصلوا على مستر أولمبيا".
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