نجمة منتخب مصر للآنسات : الفوز على لبنان نتيجة عمل جماعي

أعربت نادية أحمد رمضان نجمة منتخب مصر لكرة القدم للآنسات دون الـ20 عاما عن سعادتها بالفوز علي منتخب لبنان بثلاثية مقابل هدف، في أولي التجارب الودية الدولية لحفيدات الفراعنة.









وقال نادية رمضان إنها سعيدة بتسجيلها الأهداف الثلاثة ( هاتريك ) وهذا بفضل مجهودات زملائها بالفريق وأنه بدون العمل الجماعي لن يأتي الفوز .









وقالت إنها فخورة بهذا الفوز خاصة وأنه جاء بعد سنوات طويلة من الابتعاد عن تحقيق نتائج إيجابية علي المستوي الدولي سواء وديا أو رسميا وأنه تم ارسال رسالة للجميع بأن هناك كرة نسائية بمصر وسيكون لها شأن مختلف في الفترة القادمة .









وأشادت بدور الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة المكلفة بادارة اتحاد الكرة السابقة، وأكدت أنها بذلت مجهودات كبيرة من أجل هذا الجيل الذي يعد محظوظا لوجودها خلال الفترة الماضية وقالت " كنا نتمني أن تستمر معنا ولكنها لم تتركنا" .









وقالت نادية احمد رمضان إن والدها يتعامل معها بصفته المدير الفني مثل أي لاعبة أخري وأنه لا يوجد اي فارق في المعاملة وأنها انضمت للمنتخب في العام الماضي قبل أن يأتي والدها للعمل وأن مستواها هو الذي أهلها للانضمام للمنتخب المصري وليس هناك أي عوامل أخري.









الجدير بالذكر أن نادية احمد رمضان بدأت مشوارها مع كرة القدم في سن 5 سنوات في نادي شيكاغو اف سي وتلعب في مركز الوسط المدافع والوسط المهاجم وكانت هداف الفريق في دوري الناشئات الامريكي في اخر ثلاث سنوات وانضمت لمركز تدريب المنتخبات الامريكي من 2016 حتي 2020 وفضلت مع والدها اللعب للمنتخب المصري عن اللعب للمنتخب الأمريكي وانضمت لمنتخب مصر للآنسات العام الماضي ومثلت مصر في بطولة شمال افريقيا تحت 20 سنة التي أقيمت بالجزائر في ديسمبر 2019 وتلعب حاليا لفريق الجونة بالدوري الممتاز .