وائل الابراشي: معرفش كورونا جالي منين .. فيديو

كشف الإعلامي وائل الإبراشي ، تفاصيل إصابته بكورونا، قائلا شعرت بنفس اعراض الإنفلونزا وتعاملت معها على انها كورونا، والاطباء طمأنوني، مؤكدا أنه اتبع البروتوكول العلاجي وسوف ينتصر عليه.





وقال الابراشي في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " القناة الأولى المصرية: " عملت تحليل الدم الذي اثبت اصابتي بـ كورونا والاعراض بدأت خفيفة واتعامل بجدية مع الامر".





وتابع وائل الابراشي:" مش عارف جالي كورونا منين.. افتش كيف جاءتني كورونا.. وطبيعة شغلنا تجعلنا نحتك بناس كتير"، مضيفا:" متواجد في منزلي واتلقى العلاج".





وأصيب الإعلامي وائل الإبراشي، بفيروس كورونا المستجد.





وأعلن بعض العاملين في برنامجه "التاسعة"، على القناة الأولى، عدم ظهوره على الهواء اليوم، الخميس.





أعلنت فاطمة قنديل، مدير تحرير برنامج التاسعة الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، إصابة الإبراشي بفيروس كورونا.





وكتبت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الخميس،: "وائل الإبراشي إيجابي كورونا، ربنا يشفيك يارب وبإذن الله ترجع بألف سلامة يارب".



