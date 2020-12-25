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فن

بوسي تشعل حفل الكريسماس على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا .. صور

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 01:07 ص
صدى البلد
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محمد زاهر_ عمر خالد
 أشعلت النجمة بوسى، مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بباقة مختلفة ومميزة من أغانيها، حيث خطفت الفنانة قلوب جمهورها بحفل استثنائي على خشبة مسرح مصر برفقة فرقتها الغنائية، احتفالا بأعياد الكريسماس، وسط حفاوة بالغة من طلبة جامعة مصر وأعضاء هيئة التدريس.   

وبدأت بوسى الحفل وسط تفاعل الجمهور معها بأغنية اضحك للدنيا تضحكلك ، وبعدها شدت بأغنيتها الشهيرة آه يا دنيا، ولو فيه منك مرة كمان، ماتخفش من بكرة، وأغنية مش مهم، وأغنية أما براوة للنجمة نجاة الصغيرة، والتى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير جدًا، كما غنت رائعة موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب "هان الود"، وأغنية كوكب الشرق أم كلثوم أمل حياتى، وحرصت النجمة بوسى خلال الحفل على تهنئة الشعب المصرى بالعام الميلادي الجديد، قائلة :"كل سنة وانتم طيبين، ودائما فى سعادة وأمن وأمان"، وأضافت :"إن شاء الله تكون سنة خضراء عليكم"، ووجهت تهنئة خاصة للأخوة الأقباط،  متمنية الخير للشعب المصري والعربى مع بدء عام جديد.   

وكرمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، النجمة بوسى، ومنحها درع الجامعة الإعلامي والكاتب الكبير محمد فودة، مستشار جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بعد احيائها حفلا غنائيا مميزا على خشبة مسرح الجامعة، وسط إجراءات احترازية مشددة،، وعقب تكريمها وجهت بوسى الشكر لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وللإعلامي محمد فودة مستشار جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.   

وجاء الحفل تزامنا مع نهاية 2020 التى أجبرت العالم على التباعد والانعزال، لتختار بوسى توديعها بجرعة أمل بغناء عدد من أغنياتها التي مزجت فيها بين البهجة والتفاؤل، وجاءت اطلالة بوسى بفستان أسود انيق جذب الأنظار.    

ووضعت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إجراءات استثنائية، خلال الحفل كان على رأسها مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، والالتزام التام بارتداء الكمامات والقفازات، مع تخفيض الكثافة الجماهيرية لأقل عدد، كما حرصت إدارة مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على تعيين فريق سلامة خاص، تولى المسؤولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ الإجراءات الاحترازية المشددة، حفاظًا على قواعد السلامة للجمهور والحضور.     

الحفل جاء برعاية جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وفى إطار الدور الذى تتبناه الجامعة لتنمية الحس الوطني والفني والإبداعي للطلاب، وبناء الشخصية الإنسانية، وفى إطار دورها بالاعتناء بالثقافة والفنون وإيمانا منها بأهمية الدور الحيوي الذى تلعبه القوى الناعمة.

وتعد المطربة بوسى، واحدة من أهم الأصوات الشعبية على الساحة الغنائية، ورقما مهما في المعادلة الغنائية بمصر والوطن العربي، ويصفها الموسيقيون بأنها تملك خامة صوتية رهيبة وحنجرة ذهبية تؤهلها لغناء كل النغمات والمقامات الموسيقية.
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