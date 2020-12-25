مدير بطولة العالم لليد: حضور الجماهير سيكون بنسبة 30% .. فيديو

قال المهندس حسين لبيب مدير بطولة العالم لليد، إنهم على أتم الاستعداد لبطولة العالم لليد، وأكد أنه كان متواجدا أمس فى مطار القاهرة للاطمئنان على الاستعداد لاستقبال اللاعبين المشاركين فى البطولة، وذلك قبل أيام من انطلاق البطولة بمصر.





وأضاف مدير بطولة العالم لليد، خلال مداخلة على قناة أون أى ببرنامج " خبر اليوم" أن هناك ترتيب بين وزير الطيران و وزير الشباب و الرياضة و وزير الداخلية و الصحة جميع المسئولين بمصر لكي تظهر هذه البطولة بشكل مميز".





ولفت إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قام بحل جميع المشكلات التى كانت توجه اللجنة المنظمة، وان الجمهور سيحضر بـ نسبة 30% فقط وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.





وأشار إلى أن الجمهور سيكون على كرسي، وكرسي فارغ، والجميع سيرتدى الكمامة و سيكون هناك تنبيه على الالتزام بالإجراءات الاحترازية.



