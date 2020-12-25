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رياضة

قناة الزمالك: مصطفي محمد يرغب في الرحيل عن القلعة البيضاء

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 02:03 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أكد الإعلامى خالد الغندور، مقدم برنامج زملكاوى عبر قناة الزمالك، عن أن مصطفى محمد مهاجم الأبيض رغبته الأولى هي الاحتراف الخارجي بعد تلقيه عرض كبير من قبل نادي سانت إتيان الفرنسي.

وقال الغندور من خلال حديثه عبر قناة الزمالك : مصطفى محمد تلقى عرضا من النادى الفرنسى لضمه بقيمة 3.5 مليون يورو فى الوقت الذى طلب نادى الزمالك رفع القيمة المالية للعرض إلى 5 ملايين يورو.

وأبدى مصطفى محمد رغبته في الرحيل عن الزمالك وحدد وجهته القادمة وهي الإحتراف خارج مصر، مؤكدًا أنه يرغب في السير على خطى محمد صلاح الفرعون المصري نجم ليفربول الإنجليري الحالي. 

وبالفعل تلقى الأناكوندا عروض عديدة من الدوري الفرنسي، وكان يفاضل بينها وقت تواجد المستشار مرتضى منصور رئيسًا لنادي الزمالك، وكان قد أبلغه من قبل بالموافقه على رحيله قبل حل مجلسه.

اشتعلت الأزمة في الوقت الحالي بعد تلقي مصطفى محمد عرض رسمي من نادي نانيت الفرنسي لضمه في الميركاتو القادم، ولكن لجنة الكرة في الزمالك كان لها رأس آخر أزعج اللاعب، بسبب اتجاهه الذي يرغب من خلاله تمثيل اسم مصر عالميًا مثل محمد صلاح كما ذكر المشرف العام على الكرة في حديثه عن مصطفى. 
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