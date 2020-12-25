بعد ثلاثة أيام .. رئيس جديد لنادي الزمالك بقرار وزير الشباب.. فيديو

قال عصام سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، إنه بعد وفاة المستشار أحمد بكري، سيتم تعيين رئيس آ خر بعد تعيين المستشار إبراهيم بشكل مؤقت لنادي الزمالك، موضحًا أن القرار في يد الدكتور أشرف صبحي، مؤكدًا أن هذا الأمر لن يستغرق أكثر من يومين أو ثلاثة.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، أن هذه المرحلة تستوجب وجود قيادة قوية وذلك بسبب المشكلات التى تواجه النادي.





وأشار إلى أن اللائحة الخاصة لنادي الزمالك تنص على أن يكون هناك ثلاثة مستشارين لقيادة الزمالك، وأن المستشار هشام إبراهيم رئيسًا للنادي بشكل مؤقت بعد وفاة المستشار أحمد البكري.





ولفت إلى أن نادى الزمالك أعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام، وذلك بعد وفاة المستشار أحمد بكري.





نعى محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، المستشار احمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون نادي الزمالك الذي وافته المنية اليوم متأثرا بإصابته بـ فيروس كورونا وأضاف محمد فوزي "وفقا للقانون ولائحة الزمالك سيتم اتخاذ كافة الإجراءات لاختيار خليفة المستشار احمد البكري" و " نادي الزمالك نادي كبير وعريق وجزء كبير من تاريخ مصر الرياضي في كرة القدم". وفى نفس السياق