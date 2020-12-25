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بعد ثلاثة أيام .. رئيس جديد لنادي الزمالك بقرار وزير الشباب.. فيديو

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 02:16 ص
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
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البهي عمرو
قال عصام سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، إنه بعد وفاة المستشار أحمد بكري، سيتم تعيين رئيس آخر  بعد تعيين المستشار إبراهيم بشكل مؤقت لنادي الزمالك، موضحًا أن القرار في يد الدكتور أشرف صبحي، مؤكدًا أن هذا الأمر لن يستغرق أكثر من يومين أو ثلاثة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، أن هذه المرحلة تستوجب وجود قيادة قوية وذلك بسبب المشكلات التى تواجه النادي.

وأشار إلى أن اللائحة الخاصة لنادي الزمالك تنص على أن يكون هناك ثلاثة مستشارين لقيادة الزمالك، وأن المستشار هشام إبراهيم رئيسًا للنادي بشكل مؤقت بعد وفاة المستشار أحمد البكري.

ولفت إلى أن نادى الزمالك أعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام، وذلك بعد وفاة المستشار أحمد بكري.

وفى نفس السياق نعى  محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، المستشار احمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون نادي الزمالك الذي وافته المنية اليوم متأثرا بإصابته بـ فيروس كورونا وأضاف محمد فوزي  "وفقا للقانون ولائحة الزمالك سيتم اتخاذ كافة الإجراءات لاختيار خليفة المستشار احمد البكري" و"نادي الزمالك نادي كبير وعريق وجزء كبير من تاريخ مصر الرياضي في كرة القدم".

أما فيما يتعلق بكأس العالم لكرة اليد، قال المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة: "بطولة كأس العالم لكرة اليد في مصر في موعدها وقائمة بمشاركة 31 منتخبا بالإضافة للدولة المنظمة وهي مصر  وسوف نبهر العالم بتنظيمها".

وتوفى صباح الخميس، المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك، بعد صراع مع فيروس كورونا.

وكان المستشار البكري، رئيس محكمة استئناف القاهرة، دخل العناية المركزة أكثر من مرة للعلاج من فيروس كورونا بمستشفى العزل بالعجوزة.

وتولى البكري رئاسة الزمالك بقرار من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة عقب قرار وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى بإيقاف واستبعاد مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور بعد إحالة المخالفات المالية التى رصدها تقرير لجان التفتيش لنيابة الأموال العامة.

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