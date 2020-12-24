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رياضة

تويتر يتحول إلى دفتر عزاء بعد وفاة رئيس نادي الزمالك المستشار أحمد البكري

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:39 م
صدى البلد
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منار نور
توفى صباح اليوم، الخميس، المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك، بعد صراع مع فيروس كورونا. 

وكان المستشار البكري، رئيس محكمة استئناف القاهرة، دخل العناية المركزة أكثر من مرة للعلاج من فيروس كورونا بمستشفى العزل بالعجوزة. 

دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر #الزمالك ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا .  




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