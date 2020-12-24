تويتر يتحول إلى دفتر عزاء بعد وفاة رئيس نادي الزمالك المستشار أحمد البكري

وفاه المستشار احمد البكري رئيس اللجنه المؤقته لإدارة الزمالك— 🇦🇹youssef ibrahim🏹 (@pxsbtv1EETSVolp) December 24, 2020
انا لله وانا اليه راجعون.
شوفت خبر المستشار المحترم رئيس نادي الزمالك حالا اقسم بالله زهولت ان لله وان اليه راجعون المستشار احمد بكري في ذمه الله كان رجل محترم محترم محترم— الاهلي وطن الشرفاء❤️ (@Alahly_4_9_1907) December 24, 2020
انا لله وانا اليه راجعون— Zamalek Sword 🇱🇻🇱🇻🇱🇻🗡🗡🗡 (@Dido74832318) December 24, 2020
انتقل الى رحمة الله تعالى سيادة المستشار / احمد البكرى رئيس اللجنة المؤقتة لادارة نادى #الزمالك
البقاء والدوام لله وحده pic.twitter.com/y5junKzjjV
#عاجل | وفاة رئيس نادي الزمالك متأثرا بكورونا— 💞💖🇪🇬💖💞D0Ñ[email protected]💞💖🇪🇬💖💞 (@D0oo0nia_Do0D0o) December 24, 2020
أعلن نادي #الزمالك المصري ، اليوم وفاة أحمد البكري رئيسه المؤقت،متأثرًا بإصابته بفيروس #كورونا.— سلطان المهوس (@msultan444) December 24, 2020
رحم الله الفقيد رحمة واسعة .. pic.twitter.com/9i9BigAzNj