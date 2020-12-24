تويتر يتحول إلى دفتر عزاء بعد وفاة رئيس نادي الزمالك المستشار أحمد البكري

توفى صباح اليوم، الخميس، المستشار أحمد البكري ، رئيس اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك، بعد صراع مع فيروس كورونا.





وكان المستشار البكري، رئيس محكمة استئناف القاهرة، دخل العناية المركزة أكثر من مرة للعلاج من فيروس كورونا بمستشفى العزل بالعجوزة.





دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر #الزمالك ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا .

















وفاه المستشار احمد البكري رئيس اللجنه المؤقته لإدارة الزمالك

انا لله وانا اليه راجعون. — 🇦🇹youssef ibrahim🏹 (@pxsbtv1EETSVolp) December 24, 2020

شوفت خبر المستشار المحترم رئيس نادي الزمالك حالا اقسم بالله زهولت ان لله وان اليه راجعون المستشار احمد بكري في ذمه الله كان رجل محترم محترم محترم — الاهلي وطن الشرفاء❤️ (@Alahly_4_9_1907) December 24, 2020

انا لله وانا اليه راجعون

انتقل الى رحمة الله تعالى سيادة المستشار / احمد البكرى رئيس اللجنة المؤقتة لادارة نادى #الزمالك

البقاء والدوام لله وحده pic.twitter.com/y5junKzjjV — Zamalek Sword 🇱🇻🇱🇻🇱🇻🗡🗡🗡 (@Dido74832318) December 24, 2020