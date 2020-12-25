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فن

بسبب صورته مع نيكول سعفان .. زوجة طارق العريان الأولى تهاجم أصالة

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 03:33 ص
طارق العريان ونيكول
طارق العريان ونيكول سعفان
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أحمد إبراهيم
فاجأت هالة العتال، الزوجة الأولى للمخرج طارق العريان، متابعيها بتعليقها على رد فعل الفنانة السورية أصالة نصري، التى هاجمت طليقها "العريان"، بعد نشره صورة مع الموديل نيكول سعفان.

وكتبت "هالة" عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك : "دي أول مرة ممكن أرد فيها، الصورة قاسية عليكي، طيب أنا لما كنت بشوف ألف صورة، وابني مش موجود فيها، يا ترى إحساسي كان إيه؟ كان أكتر من قاسي كان مقهور، طيب لما كنتي بتكتبي العيلة وابني مش موجود فيها، إحساسه هو كان إيه؟ أولادك عندهم أب، أيمن الذهبي حي يرزق، لكن ابني كان عنده أب واحد بس، وللأسف مش هقدر أقول تفاصيل، طيب لما كنا بنحاول نتكلم كان ردك إيه، يا ترى قاسي، ولا حنون زي ما أنتي دلوقت".

وأضافت: "الجواز والحب والعشرة في تفاصيل محدش يقدر يعرفها، طيب مفكرتيش في يوم من الأيام أن ممكن الأب يشتري ابنه اللي من دمه، ويرفض الظلم، طيب مفكرتيش أن في نفسية ولد، ممكن تتدمر، طيب دلوقت أولادك زعلانين من الكسرة، طيب يتكلموا معاه ليه لحد دلوقت، أرجوكي كفاية في أولاد وأنا من حقي أدافع عن ابني اللي نفسيته بقت مش حلوة، من كتر الحرب على أبوه، كفاية، بعد الانفصال اللي كنت بتمنى استمراره ليكم وربنا يشهد عليه".

وتابعت: "بس ده نصيب، الأهم دلوقت الأولاد، كفاية تشهير في طارق، هو مش خاين وأنت عارفة ده كويس جدا والأهم من الراجل دلوقت الأولاد بس، بلاش نشوه الصورة، وهو حر وأنتي عيشتي معاه ١٣سنة وأنا عشت ١٠سنين، ومعملتيش أي حاجة من دي عمري، لأن الأهم كان ابني مش أنا، أرجوكي كفاية من فضلك، لأن طارق أحسن أب في الدنيا مع أولاده وأنتي عارفة ده كويس".
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