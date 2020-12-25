زلزال بقوة 6.3 ريختر يضرب الفلبين

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الجمعة، إن زلزالا بقوة 6.3 درجة ضرب منطقة ميندورو الفلبينية.





وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 144 كيلومترا.





يشار إلى أن الفلبين تقع في منطقة تعرف باسم "حلقة النار" في المحيط الهادي حيث يحدث نحو 90% من الزلازل في العالم.





وكان آخر زلزال كبير ضرب البلاد قد بلغت قوته 7.1 درجات على مقياس ريختر، ولقي خلاله أكثر من 220 شخصا حتفهم في وسط الفلبين في أكتوبر 2013.



