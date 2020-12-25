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برلمان

حوار مفتوح بين نائبات التنسيقية وفتيات الأسمرات

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 08:26 ص
فتيات الأسمرات
فتيات الأسمرات
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أحمد أيمن - عبد الرحمن سرحان
شارك وفد من نائبات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يضم كلًا من النائبة أميرة العادلي، والنائبة الدكتورة غادة على، والنائبة مرثا محروس، بزيارة حي الأسمرات، بالتعاون مع الاتحاد النوعي لنساء مصر وجمعية خير وبركة.

بدأ اللقاء بحلقة نقاشية للنائبات مع فتيات الأسمرات عن الدور التشريعي لهن، والقوانين الخاصة بقضايا العنف ضد الفتيات، أعقبه حوارٌ مفتوح مع الفتيات والرد علي تساؤلاتهن، وأتبع ذلك عرض الفتيات لأهم المبادرات التي تم القيام بها خلال المشروع، والمتعلقة بأمان الفتيات في الأماكن العامة.

وختامًا، قام وفد التنسيقية بجولة في الأسمرات، للوقوف على الرسم الجرافيتي الذي قامت به الفتيات المتدربات بمشروع مدن آمنة، لتوصيل رسائل توعوية لأهالي الأسمرات عن أحلامهم نحو المدينة المثالية.
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