ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

15 ألف معتمر استفادوا من تطبيق (تنقل) بالمسجد الحرام.. صور

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 08:48 ص
خدمات تنقل
خدمات تنقل
Advertisements
محمد شحتة
بلغ عدد المستفيدين من تطبيق (تنقل) في إدارة خدمات التنقل بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي منذ عودة العمرة والزيارة للمسجد الحرام أكثر من 15 ألف مستفيد، حيث وفرت الرئاسة التطبيق للقيام بحجز العربات الكهربائية والعادية عبر هواتفهم الذكية؛ تسهيلًا عليهم في أداء منسكي الطواف والسعي.

وأوضح  الأستاذ فهد المالكي، مدير إدارة خدمات النقل بالمسجد الحرام، أن هذا التطبيق يهدف إلى خدمة ضيوف الرحمن وتسخير أحدث الطرق التقنية لذلك، ويعمل التطبيق على تسهيل كافة إجراءات حجز العربات من عملية شراء التذاكر، أو الحجز المسبق لخدمة العربات الكهربائية لتقليل التزاحم عند نقاط البيع والتسليم مما يحقق التباعد الآمن بين قاصدي بيت الله من المعتمرين والزوار، مؤكدًا أن الخدمات المقدمة في التطبيق هي: (عمرة كاملة، طواف فقط، سعي فقط، خدمة السائق مجانية، خدمة ذوي الاحتياجات مجانية).

واختتم المالكي تصريحه أن هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قبل وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية الأستاذ محمد بن مصلح الجابري، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة في بذل كل ما من شأنه التسهيل والتيسير على قاصدي الحرمين الشريفين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رئاسة شئون الحرمين تجند أكثر من 4 آلاف عامل لهذا السبب

السديس يخطب الجمعة بـ الحرم المكي.. والقاسم من المنبر النبوي

خطبة وصلاة الجمعة من الحرم المكي والمدني.. بث مباشر

لكبار السن وذوي الإعاقة.. إجراء سعودي هام جديد للمعتمرين

رئيس شئون الحرمين يدشن تطبيق (تَنْقل) لحجز العربات إلكترونيا بالمسجد الحرام

إضافة اللغة المالاوية والفرنسية في منصة "تطبيق حرمين"

ترشيحاتنا

في ذكرى ميلاد سامي سرحان .. حكم عليه بالسجن المؤبد .. تفاصيل

حكم الوقوف والجلوس على المقابر.. وهل يجوز دخولها بالحذاء؟

تقارير: أزمة مالية تمنع عمر السومة من الاستمرار مع الأهلي السعودي

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 25-12-2020 بمحافظات مصر

محاولات للسيطرة على حريق نادي نقابة المهندسين بالزمالك.. فيديو

فاضت دموعه .. كلب يبكي فرحا بعد تقديم شخص طعاما له .. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مخملي وحذاء شفاف.. بوسي تستعرض أناقتها في حفل الكريسماس

بعد الاستيقاظ .. 3 عادات صحية يجب فعلها لمد الجسم بالطاقة

شخصية اليوم في علم الأرقام .. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟