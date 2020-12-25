15 ألف معتمر استفادوا من تطبيق (تنقل) بالمسجد الحرام.. صور

بلغ عدد المستفيدين من تطبيق (تنقل) في إدارة خدمات التنقل بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي منذ عودة العمرة والزيارة للمسجد الحرام أكثر من 15 ألف مستفيد، حيث وفرت الرئاسة التطبيق للقيام بحجز العربات الكهربائية والعادية عبر هواتفهم الذكية؛ تسهيلًا عليهم في أداء منسكي الطواف والسعي.





وأوضح الأستاذ فهد المالكي، مدير إدارة خدمات النقل بالمسجد الحرام، أن هذا التطبيق يهدف إلى خدمة ضيوف الرحمن وتسخير أحدث الطرق التقنية لذلك، ويعمل التطبيق على تسهيل كافة إجراءات حجز العربات من عملية شراء التذاكر، أو الحجز المسبق لخدمة العربات الكهربائية لتقليل التزاحم عند نقاط البيع والتسليم مما يحقق التباعد الآمن بين قاصدي بيت الله من المعتمرين والزوار، مؤكدًا أن الخدمات المقدمة في التطبيق هي: (عمرة كاملة، طواف فقط، سعي فقط، خدمة السائق مجانية، خدمة ذوي الاحتياجات مجانية).



