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فن

بعد إصابتها بكورونا.. أمير طعيمة يوجه رسالة دعم لـ يسرا

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 09:27 ص
امير طعيمة
امير طعيمة
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مصطفى كرم
حرص الشاعر الغنائي أمير طعيمة على دعم الفنانة يسرا بعد تأكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد. 

وكتب أمير طعيمة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر:"‏تمنياتي القلبية للصديقة الغالية جدا علي قلبي الفنانة الكبيرة يسرا بالشفاء العاجل". 

وكان مصدر أكد لـ موقع "صدى البلد" إصابة الفنانة يسرا، امس، بفيروس كورونا المستجد.

وكانت يسرا، قد احتفلت مؤخرًا بعيد ميلاد الفنانة نيللي كريم، برفقة كل من الفنان آسر ياسين، وزوجته، والمنتج جمال العدل. 

يذكر أن أخر أعمال الفنانة يسرا، مسلسل "خيانة عهد"، والذي عرض في رمضان 2020، وشارك في بطولته كل من خالد سرحان، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وخالد أنور، وتأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز. 


كما تم تكريمها في مهرجان "نجم العرب" الذي أقيم داخل أحد الفنادق الكبرى بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ممن تميزوا بأعمالهم في عام 2020.
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