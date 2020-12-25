بعد إصابتها بكورونا.. أمير طعيمة يوجه رسالة دعم لـ يسرا

حرص الشاعر الغنائي أمير طعيمة على دعم ا لفنانة يسرا بعد تأكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.





وكتب أمير طعيمة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر:"‏تمنياتي القلبية للصديقة الغالية جدا علي قلبي الفنانة الكبيرة يسرا بالشفاء العاجل".





وكان مصدر أكد لـ موقع "صدى البلد" إصابة الفنانة يسرا، امس، بفيروس كورونا المستجد.





وكانت يسرا ، قد احتفلت مؤخرًا بعيد ميلاد الفنانة نيللي كريم، برفقة كل من الفنان آسر ياسين، وزوجته، والمنتج جمال العدل.





يذكر أن أخر أعمال الفنانة يسرا، مسلسل "خيانة عهد"، والذي عرض في رمضان 2020، وشارك في بطولته كل من خالد سرحان، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وخالد أنور، وتأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.







