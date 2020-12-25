نتنياهو: الإغلاق واللقاح يخلصان إسرائيل من كورونا خلال أسابيع

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن حملة التلقيح وإجراءات الإغلاق المقرر فرضها اعتبارا من 27 ديسمبر ستخلص "إسرائيل" من فيروس كورونا بشكل أسرع.





وبحسب نتنياهو، فإن "اسرائيل" تتحول إلى بطل العالم بالتلقيحات، حيث تم تطعيم 65 ألف مواطن أمس، و هناك آمال بأن تعطي اللقاح إلى 100 ألف شخص في اليوم خلال الأسبوع القادم.





وأضاف نتنياهو قائلًا: "إن الجمع بين التلقيح وإغلاق قصير وعاجل سيسمح لنا بالتخلص من فيروس كورونا، وستصبح بلادنا على ما يبدو أول من سيتمكن من تجاوز أزمة كورونا خلال عدة أسابيع".





يشار الى أن وزارة الصحة الإسرائيلية افادت بأن اكثر من 170 ألف شخص في "إسرائيل" قد تلقوا لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا بعد أن انطلقت حملة التطعيم في 20 ديسمبر الجاري.





و قررت حكومة تل ابيب فرض اغلاق شامل اعتبارا من 27 ديسمبر الجاري، و هو ثالث إغلاق خلال هذا العام، وهو سيكون لمدة أسبوعين مع إمكانية التمديد لأسبوعين آخرين. وتتضمن إجراءات الإغلاق قيودا صارمة على التنقل وإغلاق الخدمات والمحلات التجارية.





وفي سياق متصل قدر مسؤولون كبار في وزارة الصحة إلاسرائيلية أن الإغلاق الذي قررته الحكومة سيستمر ثلاثة أسابيع على الأقل ، وربما حتى شهر.





وأعلنت الصحة الليلة أنه تم أمس تشخيص 3340 إصابة جديدة في إسرائيل .فيما تم إجراء 88000 اختبار أمس وكانت النسبة الإيجابية 3.8٪ واليوم تم إجراء حوالي 52000 اختبار والمعدل الإيجابي 3.2٪.





وبحسب كبار المسؤولين كما نقلت قناة كان العبرية، فمن المتوقع أن يؤدي استمرار نظام التعليم إلى تمديد أيام الإغلاق .





وقال مفوض كورونا البروفيسور نحمان آش للوزراء إن الفتح الجزئي لنظام التعليم سيؤدي إلى الإغلاق لمدة 49 يومًا.





وفي ذات السياق أوعز وزير الصحة إلاسرائيلي يولي إدلشتين إلى مدير عام الوزارة البروفيسور حزي ليفي بالعمل على توفير اللقاحات للسكان على مدار 24 ساعة وخلال ايام الاسبوع بما فيها السبت بهدف الوصول إلى 100 ألف لقاح يوميًا.





ومن المقرر أن تبدأ المستشفيات بتلقيح السكان ابتداء من الأسبوع المقبل .



