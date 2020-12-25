تشيلسي يدخل في صراع مع ريال مدريد لضم هالاند

كشف تقرير صحفي عن دخول نادي تشيلسي الإنجليزي في مفاوضات قوية لضم المهاجم النرويجي ايرلينج هالاند لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .





وأكد شبكة سكاى سبورتس بنسختها الإيطالية أن هالاند أحد أبرز الصفقات التي يسعى ريال مدريد الاسباني للحصول عليها لتصحيح المسار الفترة المقبلة .





وأضافت الشبكة أن تشيلسي دخل في الصراع مع ريال مدريد للحصول على المهاجم النرويجي





واوضحت ان السر وراء دخول نادي تشيلسي في المفاوضات هي رغبة فرانك لامبارد المدير الفني الذي طالب بالتعاقد مع اللاعب لتعزيز خط الهجوم بجانب الألماني تيمو فيرنر .





وينتهي عقد هالاند مع بوروسيا دورتموند الألماني بحلول صيف 2024 مما يعني انه سيكون احدي اغلي الصفقات في التاريخ حال وافق النادي على بيعه .