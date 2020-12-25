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رياضة

صلاح حاضر بقوة.. خبراء يختارون لـ صدى البلد أفضل 5 لاعبين في العالم 2020

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 11:05 ص
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
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محمد السعيد
أيام قليلة ويسدل الستار على عام 2020، والذي كان شاهدا على العديد من الأحداث الرياضية، أبرزها توقف النشاط الكروي لأكثر من ثلاثة أشهر في معظم دول العالم، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" وتتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي بعد حرمان 30 عاما، وإذلال بايرن ميونخ لـ برشلونة بالفوز عليه 8 - 2، في الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

و شهد عام 2020 تألق العديد من نجوم كرة القدم أبرزهم روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، حيث العملاق البافاري للتتويج بالثلاثية التاريخية "الدوري الألماني - كأس ألمانيا - السوبر الأوروبي"، كما توج بجائزة هداف الدوري الألماني وأفضل لاعب في ألمانيا وأفضل لاعب في أوروبا، وأفضل لاعب في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا".

النجم المصري محمد صلاح أحد النجوم الذين تألقوا في عام 2020، حيث كان له دورا كبيرا في تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي موسم 2019 - 2020، كما احتل المركز الرابع في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الموسم الماضي برصيد 19 هدف، فيما يتصدر  قائمة هدافي البريميرليج الموسم الحالي بـ 19 هدفا.

وحرص " صدى البلد" على التواصل مع بعض خبراء كرة القدم " لمعرفة اختياراتهم بشأن أفضل 5 لاعبين في العالم  2020.

وأجمع الخبراء على أن روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ يستحق التواجد في المركز الأول، بينما كان النجم المصري محمد صلاح متواجدا في جميع الاختيارات.

اختيارات خبراء كرة القدم:

المصري خالد غنيم مدرب رديف أتلتيكو مدريد السابق:

 1 - روبرت ليفاندوفسكي " بايرن ميونخ"

2- محمد صلاح " ليفربول"

3 - مانويل نوير" بايرن ميونخ"

4- نيمار "  باريس سان جيرمان"

5- تشيرو إيموبيلي " لاتسيو"

- محمد أمين كناني الصحفي بشكبة سكاي سبورتس العالمية:

1 - روبرت ليفاندوفسكي " بايرن ميونخ"

2- كيفين دي بروين " مانشستر سيتي "

3-  محمد صلاح "  ليفربول"

4- ساديو ماني " ليفربول".

5- ليونيل ميسي" برشلونة".

- مات إديسون الصحفي بموقع ليفربول إيكو:

1 - روبرت ليفاندوفسكي " بايرن ميونخ"

2- ليونيل ميسي" برشلونة".

3- كيفين دي بروين " مانشستر سيتي "

4-  محمد صلاح "  ليفربول"

5- ساديو ماني " ليفربول".
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