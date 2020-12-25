ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظة الإسكندرية: استمرار حملات التصدي للبناء المخالف بالعامرية ثان

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 11:30 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد بسيوني

شنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، حملات لتفعيل القانون وإزالة العقارات المخالفة في المهد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتصدي بكل حزم لكل أنواع البناء المخالف، وتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالتصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد.

وفي حي العامرية ثان، شنت وحدة الإزالة الفورية وإدارة أشغال طريق حملة للتصدي للبناء المخالف فى المهد، تنفيذا لتعلبمات محمود بريك، رئيس الحي.

اقرأ أيضًا:

كورونا يضرب سوق المنشية بالإسكندرية في مقتل .. زينة الكريسماس وشجر عيد الميلاد ينتظر على جوانب السوق وحيدا .. والباعة: اللي بنعيشه اليومين دول محصلش قبل كده

وتم التحفظ على خمسة وعشرين عرق خشب، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية، ولازالت الحملات قائمة والمتابعة مستمرة للتصدي للمخالفات بنطاق الحي لاستعادة الانضباط وفرض القانون .


يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتضافر جهود مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية لشن حملات إزالة واسعة بأحياء الإسكندرية، وذلك تنفيذًا للكتاب الدوري الوارد من وزارة التنمية المحلية ولتوجيهات الحكومة بالتنسيق مع مديريات الأمن بالمحافظات لإزالة مخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة وضبط المتعدين وإحالتهم إلى النيابة العسكرية على الفور.


وشدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على جميع رؤساء الأحياء، بالاستمرار في المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء، والتعامل معها بمنتهى الحزم والإزالة الفورية في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع الاستمرار في إزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة.


يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أشار في تصريحات صحفية، إلى أن هناك توجيهًا رئاسيًا بالتعامل بصورة حاسمة جدًا مع البناء العشوائي، خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد في البناء العشوائي.

محافظة الإسكندرية: استمرار حملات التصدي للبناء المخالف بالعامرية ثان
محافظة الإسكندرية: استمرار حملات التصدي للبناء المخالف بالعامرية ثان
محافظة الإسكندرية: استمرار حملات التصدي للبناء المخالف بالعامرية ثان
محافظة الإسكندرية: استمرار حملات التصدي للبناء المخالف بالعامرية ثان
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إيقاف أعمال بناء مخالف والتحفظ على المعدات غرب الإسكندرية.. صور

إيقاف أعمال بناء وتعد على الطريق.. استمرار حملات التصدي للبناء المخالف بالعامرية غرب الإسكندرية

التحفظ على ٨ طن أسمنت ولودر وخلاطة.. إيقاف أعمال بناء مخالف بقرية بهيج ببرج العرب

شاهد.. إيقاف أعمال بناء مخالف بأحياء محافظة الإسكندرية

حي ثان المنتزه يواصل شن حملات فورية لمواجهة مافيا البناء المخالف

حملات لتفعيل القانون وإزالة العقارات المخالفة بالإسكندرية

ترشيحاتنا

غدا والأحد .. انقطاع الكهرباء عن 14 منطقة بأسيوط

فى عيد ميلادها .. العمر الحقيقي لـ غادة عادل وطلاقها من مجدى الهوارى

إعلامية كويتية: أوروبا تحتاج لمصر أكثر والخطوط الحمراء تحجم لاعبي المنطقة

بعد الاستيقاظ .. 3 عادات صحية يجب فعلها لمد الجسم بالطاقة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 25 - 12 - 2020 والقنوات الناقلة

في ذكرى ميلادها .. عدد زيجات ميمي شكيب واتهامها في قضية آداب ولغز وفاتها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها .. شاهد فساتين عرضت غادة عادل للانتقاد

بعد حرق شنب النجعاوى.. JEEP الصعايدة تقود أمشير لقضاء 30 يوم في السجن | صور

بحث جديد.. نوع شهير من الخضروات مفيد لمرضى الضغط