دونجا الزمالك: زيادة قوائم لاعبي الدورى إلى ٣٥ ملف محير

أكد تامر عبدالحميد الشهير بدونجا مدافع نادى الزمالك السابق أنه يؤيد استقرار قوائم أندية الدورى الممتاز عند ٣٠ لاعبا؛ إضافة إلى ٥ من الناشئين.





كانت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد أعلنت عن زيادة قوائم أندية الدورى المصرى من ٣٠ لاعبا إلى ٣٥ لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.





وقال دونجا الزمالك فى تصريحات خاصة لصدى البلد:

زيادة أعداد قوائم أندية الدورى إلى ٣٥ لاعبا موضوع محير فعلًا لان الامر يخدم فرق بعينها ويضر فرق أخرى.





لفت إلى أن زيادة قوائم أندية الدورى الممتاز إلى ٣٥ لاعبا سوف يخدم الفرق التى تشارك فى بطولات افريقيا ويساعدها ويكون بإمكانها إراحة العناصر الأساسية فى بعض المباريات والاستعانة والدفع بالعناصر البديلة فى لقاءات اخرى.





شدد على أن المسؤولين عن الفرق فى المسابقة المحلية يخشون الدفع بالعناصر من الناشئين مشيرا إلى أنه من الأفضل أن تكون قائمة اللاعبين

30 لاعبا و5 تحت السن.





يذكر أن اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها الأول الذي عقد اليوم برئاسة المهندس أحمد مجاهد مايلي:





أولا: تعديل مواعيد القيد من 1 يناير 2021 إلى 31 يناير 2021.





ثانيا: إضافة خمسة لاعبين لكل ناد في قائمة الفريق الأول مع فتح باب الإعارات لمواجهة الظروف الاستثنائية بتفشي فيروس كورونا.





ثالثا: الاكتفاء بدور واحد فقط لمسابقات الناشئين والبراعم باستثناء بطولات الجمهورية.





رابعا: صرف المستحقات المالية للحكام كاملة حتى نهاية الموسم السابق 19-2020.





خامسا: ايقاف سفر جميع الفرق الرياضية حتى اشعار آخر والاعتذار عن عدم المشاركة في أي بطولات ودية خلال الفترة المقبلة.





سادسا: ارجاء تشكيل جهازي المنتخبين مواليد 2003 و 2006 إلى الجلسة المقبلة بعد دراسة السير الذاتية للمرشحين.





سابعا: تكليف الدكتور مصطفى عزام بعرض موقف مشروع مركز المنتخبات الوطنية على اللجنة في اجتماعها المقبل.





ثامنا: نظرا لاقتراب الاحتفال بمئوية الاتحاد المصري لكرة القدم خلال عام 2021 ، تقرر تشكيل لجان الخاصة بذلك لضمان خروج الاحتفال بالشكل الذي يليق وعراقة وتاريخ الاتحاد المصري.





تاسعا: تكليف السيد وليد العطار المدير التنفيذي بعرض الهيكلة الإدارية للاتحاد خلال الاجتماع المقبل.