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فن

نيكول سعفان تقضي الكريسماس في منزل طارق العريان بعد أزمة أصالة

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 12:08 م
صدى البلد
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شروق إبراهيم
قضت الموديل نيكول سعفان ليلة الكريسماس في منزل المخرج طارق العريان الذي تربطه بها علاقة عاطفية وذلك امس الخميس بحضور عدد من الاصدقاء المشتركين.

ويأتي ذلك بعد ازمة الفنانة السورية اصالة التي شنت هجومًا على طليقها طارق العريان بعد تداول اول صورة له مع حبيبته نيكول سعفان.

نيكول سعفان التي تداول صورها مع طارق العريان ، تعمل موديل ،وهي أرمينية من أصول سورية ، فقد ولدت في سوريا عام 1998، فهي تبلغ من العمر 22 عاما ، وبينها وبين طارق العريان فارق عمري كبير يتخطى الـ 30 عاما . 

هاجرت أسرة نيكول من سوريا إلى أرمينيا وعاشت حياتها هناك، والتحقت بالجامعة حيث درست التسويق لكن حبها لعالم الفن جعلها تدخل مجال الأزياء وتعمل كموديل ، وخلال السنوات الأخيرة الماضية عادت لمصر وعاشت فيها فترة ومن هنا كانت بداية انطلاقتها الفعلية تحديدًا في 2018. 

بدأت نيكول سعفان في الظهور في العديد من المناسبات الفنية والاحتفالات ، وظهرت مع العديد من المخرجين والمنتجين كان منهم طارق العريان ، وظهرت مؤخرًا، في أغنية "يا بلدنا يا حلوة" للفنان عمرو دياب، التي كانت من إخراج "العريان".

طارق العريان يبلغ من العمر 56 عاما أي أن فارق العمر بينهما 34 عاما وهو أمر مثير للجدل حيث انتقده رواد مواقع التواصل الإجتماعي بعد معرفة ذلك، وبعد أن تم الكشف عن حقيقة سر طلاق أصالة وطارق العريان.

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