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محافظات

قبل تهريبه للسوق السوداء.. ضبط طن سماد زراعى مدعم محظور بيعه وتداوله خارج الجمعيات الزراعية

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 02:01 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
تمكنت حملة برئاسة المحاسب فوزى عبدالعزيز مدير إدارة تموين طاميه والمهندس حمدى عبدالتواب رئيس الرقابه والمفتشين صلاح حلمى وممدوح امين ومحمود صالح

ومحمد عبدالقوى ، حيث تم ضبط عدد "20" شيكارة سماد زراعى يوريا وزن الواحده 50 كيلو بإجمالي الكميه 1000 كيلو سماد مدعم من قبل الدوله خاص بوزارة الزراعه

يصرف عن طريق البطاقات الزراعيه ومحظور بيعه خارج الجمعيات الزراعيه قبل بيعه للسوق السوداء .


بناء علي توجيهات الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم بتشديد الرقابه التموينيه على الأسواق والأنشطة التموينيه وتحت إشراف المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة تموين الفيوم


كما تم ضبط لحوم مذبوحه خارج المجازر الحكومية وتحرر عد " 7 "محاضر ضد الجزارين المخالفين بالاشتراك مع الطب البيطرى ، واخطرت النيابه التى تولت التحقيق .


شنت الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم حملات مكبرة على محلات الاسواق ومتابعة أعمال التهريب للسلع الغذائية والدقيق بمراكز محافظة الفيوم .


جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم وتحت اشراف المهندس

 سيد حرزالله وكيل وزاره تموين الفيوم والمهندس عبدالباسط عبدالنعيم مساعد

 مدي عام  المديرية والمهندس عوض الردينى رئيس الرقابة التموينية.


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وتمكنت الحملة من ضبط 300 كيلو دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلديه أثناء تهريبه

 من أحد المخابز على توك توك، كما تم تحرير محاضر أخرى لمبيعات وهميه لتجار تموين

 ، واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.


قبل تهريبه للسوق السوداء.. ضبط طن سماد زراعى مدعم محظور بيعه وتداوله خارج الجمعيات الزراعية
قبل تهريبه للسوق السوداء.. ضبط طن سماد زراعى مدعم محظور بيعه وتداوله خارج الجمعيات الزراعية
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