قبل تهريبه للسوق السوداء.. ضبط طن سماد زراعى مدعم محظور بيعه وتداوله خارج الجمعيات الزراعية

تمكنت حملة برئاسة المحاسب فوزى عبدالعزيز مدير إدارة تموين طاميه والمهندس حمدى عبدالتواب رئيس الرقابه والمفتشين صلاح حلمى وممدوح امين ومحمود صالح





ومحمد عبدالقوى ، حيث تم ضبط عدد "20" شيكارة سماد زراعى يوريا وزن الواحده 50 كيلو بإجمالي الكميه 1000 كيلو سماد مدعم من قبل الدوله خاص بوزارة الزراعه





يصرف عن طريق البطاقات الزراعيه ومحظور بيعه خارج الجمعيات الزراعيه قبل بيعه للسوق السوداء .









بناء علي توجيهات الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم بتشديد الرقابه التموينيه على الأسواق والأنشطة التموينيه وتحت إشراف المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة تموين الفيوم







كما تم ضبط لحوم مذبوحه خارج المجازر الحكومية وتحرر عد " 7 "محاضر ضد الجزارين المخالفين بالاشتراك مع الطب البيطرى ، واخطرت النيابه التى تولت التحقيق .







