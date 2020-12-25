بعد الإحلال والتجديد.. افتتاح 4 مساجد في 3 مراكز ببني سويف

افتتحت مديرية أوقاف بنى سويف ، اليوم الجمعة، 4 مساجد جديدة فى 3 مراكز بالمحافظة بعد تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد، ضمن خطة الوزارة.





وأكد الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة أوقاف بنى سويف أنه سيتم افتتاح مساجد الإسراء والمعراج بقرية أدراسيا، والعربض بقرية شاويش بمركز إهناسيا، والرحمن بقرية طنسا الملق بمركز ناصر، ومسجد البحري بقرية بني منين بمركز الفشن لترتفع عدد المساجد التي تم افتتاحها منذ سبتمبر الماضي وحتى الآن إلى 28 مسجدا بكافة أرجاء المحافظة وطبقا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في إعمار المساجد والافتتاحات التي تتوالى.

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صرًح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بأن إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة"حتى أمس الخميس" قد وصل إلى 121 ألف و199طلبًا، مشيرا إلى أنه لن يتم قبول أية طلبات بعد انتهاء هذا الموعد،وذلك تنفيذا لتوجيهات وقرارات رئاسة المجلس الوزراء ، والتي تضمنت التأكيد على أن آخر موعد لتلقى الطلبات هو الخميس القادم،و أنه لن يُمد العمل بالقانون فترات آخرى،لافتا إلى أن المحافظة قدمت تيسيرات كبيرة أمام المواطنين، وجرى تخفيض قيمة سعر المتر المسطح للمباني المخالفة المقدم بشأنها طلبات تصالح.

كما طالب المحافظ المواطنين بسرعة التقدم بطلبات للتصالح في مخالفات البناء ودفع رسوم الجدية بالمراكز التكنولوجية والاستفادة من قرارات تمديد مهل السداد التى أقرتها الحكومة، للتيسير على المواطنين ولمنع الزحام،لافتا إلى توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية بتلقي طلبات التصالح وتقنين الأوضاع يوميًا خلال فترتين"صباحية ومسائية" وحتى أيام العطلات الرسمية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة ،للمضي قدمًا في تشجيع المواطنين والتيسير لهم في ملف التصالح وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له.

وأوضح "نظير" أننا نقوم بتوعية المواطنين المقبلين على بيوت الرحمن بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد وهناك لجنة من مديرية أوقاف بنى سويف تقوم بمتابعة المساجد لمراعاة وتنفيذ الضوابط الاحترازية والتأكد من ضرورة ذهاب كل مصلى إلى المسجد متوضأ ومصطحبا للسجادة الشخصية "المصلية" ومرتدى الكمامة والحرص على ضرورة الالتزام بعلامات التباعد.