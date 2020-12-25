حكايات من زمن فات.. مأساة زواج عبد المنعم إبراهيم من شقيقة زوجته

تعد الحكايات والأسرار في حياة المشاهير والأدباء والمثقفين، كثيرة وغالبًا ما يكون لها انعكاس مباشر أو غير مباشر على إبداعاتهم ومنتجهم الثقافي والإبداعي.

ويسلط "صدى البلد"، الضوء من خلال باب "حكايات من زمن فات"، على المواقف والكواليس التي أثرت على مسيرة وإبداع هؤلاء العظماء.

و من بين هؤلاء النجوم الفنان الكبير عبد المنعم إبراهيم، الذى حلت أمس الخميس ، الموافق 24 ديسمبر، ذكرى ميلاده التي توافق 24 / 12 /1924، ونستعرض فى هذا التقرير مأساة زواجة من شقيقة زوجته وطلاقه منها بعد 10 أيام .

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ولد عبد المنعم إبراهيم في بني سويف، وتعود جذوره إلى بلدة ميت بدر حلاوة مركز سمنود، بمحافظة الغربية، لكنه مولود بمحافظة بنى سويف بسبب ظروف عمل والده، وعاش فى بنى سويف لمدة 3 سنوات، قبل أن تنتقل أسرته إلى القاهرة، حصل على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية ببولاق، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج عام 1949م.

وشارك في المسرحيات التي قدمتها فرقة المسرح الحديث، ثم انضم إلى فرقة إسماعيل يس، ثم المسرح القومي، واتجه في بداياته إلى الإذاعة، وكان من نجوم الكوميديا الذين انطلقوا من البرنامج الإذاعى الشهير «ساعة لقلبك»، تميز سينمائيًا في لعب دور مساعد البطل، وبرز في عدة أعمال لإجادته هذا الدور.

تزوج عبد المنعم إبراهيم 4 مرات، تعرف على زوجته الأولى عندما ذهب لخطبة شقيقتها بترشيح من أحد أصدقائه، أثناء عمله بوزارة المالية وقبل أن يدخل المجال الفنى، فذهب لرؤيتها لكنه أعجب بشقيقتها، وبالفعل تزوجا وأنجب منها 3 بنات وولدًا، أكبرهم سمية ثم سلوى وسهير وطارق، وكان يحبها بشدة.

وفى الوقت الذى كان عبدالمنعم إبراهيم يصور أحد أفلامه في أثينا، تلقى اتصالا يفيد بأن زوجته تموت وتريد أن تراه، ولكن الطائرة التي كان سيستقلها تعطلت 17 ساعة، قال عنها إنها كانت أطول فترة مرت عليه في حياته، قبل أن يحضر إلى القاهرة ويخبره الطبيب بأن زوجته لن تعيش أكثر من ستة أشهر، وهو الأمر الذي قال عنه "أنا كنت بنام صاحي، ما كنتش بنام، بقعد أبص لها كده وأقوم أخرج للبلكونة عايز أزعق وأصرخ عايز أقول ليه يا رب؟ كانت حاجة أرجو إن محدش يشوفها إطلاقًا لأنها حاجة قاسية جدًا خصوصًا إني تعبت جدًا أثناء مرضها وكانت -يمكن- سببًا أعطاني قوة لتقديم أعمال تراجيدية".

بعدها بعامين توفي شقيقه عن عمر 35 عامًا تاركًا له 6 أبناء ووالدتهم، ليجد نفسه يعول أسرة مكونة من 11 فردًا، في حياة وصفها بالمأساة القوية، تزوج عبدالمنعم إبراهيم بعدها من شقيقة زوجته التي كان قد تقدم لخطبتها في البداية، إلا أنه طلقها بعد 10 أيام فقط، نظرًا للتشابه الكبير بينها وبين شقيقتها المتوفاة، ولم يستطع التأقلم مع هذا التشابه.

تزوج بعدها من اللبنانية عايدة تلحوم والتي كانت تعمل في مكتب طيران الشرق الأوسط، وأنجب منها ابنته الرابعة نيفين، وتعيش حاليًا في بيروت، ثم تزوج من الزوجة الرابعة الفنانة كوثر العسال، دون أن يخبر زوجته الثالثة، حفاظًا على مشاعرها باعتبارها هى من تولت رعاية أبنائه، وماتت عايدة تلحوم بسرطان الطحال، ولكن أكثر ما آلمه كان وفاة نجله طارق في عمر السابعة والثلاثين بسبب مرض خبيث.