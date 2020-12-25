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عماد الدين حسين: لاشين إبراهيم كان له دور بارز في انتخابات مجلس النواب.. فيديو

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 02:41 م
عماد الدين حسين ،
عماد الدين حسين ، عضو مجلس الشيوخ
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نورهان رأفت
قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين ، عضو مجلس الشيوخ ، إن المستشار لاشين إبراهيم ، كان له دور بارز ، في انتخابات مجلس النواب الأخيرة ، حيث إنها لم تشهد أية خروقات أمنية أو قانونية .

وأضاف عماد الدين حسين، خلال مكالمة هاتفية لـ فضائية "إكسترا نيوز" ، أن ضبط العملية الانتخابية ، جاء بفضل مجهودات القوات المسلحة ، والشرطة ، والهيئة العليا للانتخابات ، وعلى رأسهم المستشار لاتشين إبراهيم .

وفي ذات السياق ، نعى الإعلامي أحمد موسى، المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي توفي اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. 

ونشر أحمد موسى عبر صفحته بفيس بوك صورة للراحل وعلق عليها قائلا: "رحم الله المستشار الجليل لاشين ابراهيم  رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات  ... خالص العزاء لقضاة مصر الاجلاء .. رحم الله الفقيد وأسكنه  الفردوس الأعلي والهم اهله الصبر والسلوان".

وأعلنت أسرة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات دفن جثمانه بمقابر العائلة الكائنة بقرية ميت عاصم بمركز بنها بمحافظة القليوبية إثر وفاته اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا منذ 25 يوما حيث كان يتلقي العلاج في مستشفيات القاهرة.

وتوجه أقارب وأبناء الفقيد للمستشفى لإنهاء إجراءات الدفن ومن المقرر تشييع الجنازة فور وصول الجثمان للقرية بمدافن العائلة بمسقط رأسه بقرية ميت عاصم ولم تعلن أسرته عن إقامة عزاء من عدمه.

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