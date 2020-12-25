آخرهم ضياء الدين داوود.. 13 نائبا أصيبوا بفيروس كورونا حتى الآن

سجل مجلس النواب الحالي 13 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حتى الآن، بدأت منتصف مايو الماضي، بإصابة النائبة شيرين فراج لتتوالى بعدها الإصابات حتى أمس الخميس، بإصابة النائب ضياء الدين داوود.





وأعلن داوود، إصابته بفيروس كورونا عبر صفخته الرسمية على موع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "الحمد لله والشكر لله.. قدر الله وما شاء فعل"،لافتا إلى أنه بدأ فى تطبيق بروتوكول العلاج بعد خضوعه للعزل المنزلى بعيدا عن أسرته.





وفيما يلي نستعرض الجدول الزمني لإصابات كورونا بين النواب:





12 مايو

سجلت النائبة شرين فراج، عضو مجلس النواب، وعضو هيئة التدريس بجامعة القاهرة، أول حالة إصابة بفيروس كورونا، وحجزت في مستشفى العزل بقصر العيني الفرنساوي في الحجر الصحي لتلقي العلاج، وذلك بعدما أثبتت التحليلات إيجابية فحص العينة حيث أجريت لها كل التحاليل، وذلك بعد ظهور الأعراض عليها.





30 مايو

خضع النائب عمر وطنى، عضو مجلس النواب عن دائرة الشرابية بمحافظة القاهرة، للعزل بإحدى المستشفيات الخاصة، بعد ثبوت اصابته بفيروس كورنا المستجد "كوفيد - 19" ليكون ثانى برلمانى يصاب بالفيروس بعد النائبة شيرين فراج.





30 مايو

أُصيبت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، بفيروس كورونا كوفيد 19، وتم تحويلها إلى إحدى مستشفيات محافظة الجيزة.





30 مايو

إصابة النائب هشام مجدي، عضو مجلس النواب عن بني سويف بفيروس "كورونا" ليسجل بذلك الحالة الرابعة بين أعضاء المجلس التشريعي.





31 مايو

أعلن المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، إصابة النائب عيد هيكل، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج بالقاهرة، بفيروس كورونا.





1 يونيو

أكد النائب يوسف الشاذلي، عضو مجلس النواب، خضوعه للعزل المنزلي، بعد تأكيد الأطباء -بعد مطالعة صور الأشعة المقطعية على الرئتين- وجود مؤشرات الإصابة بـ فيروس كورونا مما يستوجب معه تنفيذ البروتوكول العلاجي المتبع في هذه الحالات.





5 يونيو

أعلن مجلس النواب، أن النائب حسين عشماوي عضو مجلس النواب عن دائرة قليوب بمحافظة القليوبية، بعد شعوره ببعض الأعراض التنفسية، أجرى مسحة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وثبتت إيجابية إصابته بالفيروس.





7 يونيو

أعلن النائب بدوي النويشي، عضو مجلس النواب بمحافظة بني سويف، ظهور أعراض فيروس كورونا عليه، وذلك بعد إجرائه لأشعة مقطعية.





26 يونيو

قال النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكتدية، إنه شعر بارتفاع طفيف فى درجة الحرارة وعليه قام بإجراء بعض التحاليل الطبية ومع إستمرار شعوره بالتعب توجه إلى مستشفي الحميات وتأكدت إصابته بفيروس كورونا.





19 يوليو

أعلن النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وذلك بعد ثبوت إيجابية التحاليل التي أجراها.



8 أغسطس

أصيب النائب حسين غيتة عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حيث خضع النائب لتحاليل أكدت إيجابية المسحة الخاصة بالإصابة، ليخضع بعدها للعزل المنزلي.





21 ديسمبر

أعلن الدكتور عبدالهادي القصبي، عضو مجلس النواب رئيس ائتلاف الأغلبية دعم مصر ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، إصابته بفيروس كورونا منذ أيام قليلة، حيث شعر بآلام شديدة، أجرى على أثرها مسحة طبية لفيروس كورونا، وتأكدت إيجابياتها، وقرر أن يخضع حاليا للعزل المنزلي، وفقا لبروتوكول الصحة للعلاج.