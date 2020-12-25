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محافظات

رئيس مياه القناة: تطهير وغسيل خزانات المحطات الكبرى لتوفير كوب ماء نظيف

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 04:25 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، عن الانتهاء من عملية تطهير المروقات وغسيل الخزانات الأرضية بالمحطات الكبرى، بالتنسيق مع مديرية الصحة وقطاع المعامل، استعدادا لفصل الصيف وإيمانًا بأهمية توفير كوب ماء نظيف من أجل صحة كل مواطن، بالقطاعات الثلاثة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، انه كان يتابع بنفسه لحظة بلحظة استخدام أحدث الأساليب الممكنة في عملية غسيل خزانات المحطات الكبرى منها محطة فايد بسعة 1400 لتر ث\، ومحطة التل الكبير 800 لتر ث\، ومحطة القنطرة غرب 800 لتر ث\، ومحطة أبوصوير 400 لتر ث\، وذلك عن طريق تفريغ المروق من المياه وإزالة الرواسب الموجودة بقاع المروق وتنظيف الجدران بالمياه النظيفة وإزالة العوالق المترسبة وتعقيمه، مع تسليك الثقوب المتواجدة بقاع المروق والناقلة للمياه من بئر التوزيع للمروق وكذلك عمل الصيانة المطلوبة لمكونات المروق.

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وأشار رئيس مياه القناة، علي الغسيل الدوري للشبكات أثناء عملية تطهير وغسل المروقات بكل محطة مياه، وذلك تحت إشراف المعمل الكيميائي وفي وجود مسئول الشؤون الصحية، وانه يتم ضبط جودة مياه الشرب بقديم بيان إحصائى بإجمالى عدد العينات التى يتم أخذها من المحطات والشبكات على مستوى محافظات القناة، لعمل التحليل المطلوبة "الكيميائية والميكروبيولوجية يوميًا، للتأكد من مدى صلاحيتها، استمرارا لتنفيذ الخطة التى تستهدف تقديم خدمة متميزة فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى محافظات القناة.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا على الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.
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