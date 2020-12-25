هتختفي على طول.. 3 حلول بسيطة للتخلص من الكدمات

تناول أطعمة غنية بفيتامين ج ومركبات الفلافونويد، ستساعد تلك الفيتامينات على تجديد الكولاجين في الجسم، والذي يعمل على تقوية الأوردة الدموية.





من الأطعمة الغنية بفيتامين ج ومركبات الفلافونيد: الفواكه الحمضية والخضروات الورقية والفلفل الحلو والأنانس، كما يساعد ترطيب الكدمة على شفائها سريعًا.





وإذا كانت الكدمة في الوجه، استخدمي قلم تفتيح وإخفاء (كونسيلر) أفتح بشكل طفيف من لون البشرة، احرصي على تغطية موضع الكدمة بشكل بسيط.



لا تعرض الكدمة أو موضع الكدمة للمس أسطح صلبة، إذا قد يتسبب ذلك في إصابات متكررة في موضع الكدمة ويزيد من ألمها وتفاقم حالتها سوءًا.



