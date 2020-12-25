ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

هتختفي على طول.. 3 حلول بسيطة للتخلص من الكدمات

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 09:00 م
علاج الكدمات
علاج الكدمات
Advertisements
نهى هجرس
تعرضنا جميعًا لمشاكل الكدمات المزعجة، كما نعلم أنها تأخذ بعض الوقت حتى تُشفى، ولكن توجد بعض الطرق لتسريع عملية التعافي ولإخفاء الكدمات، ووفقًا لما قدمه موقع "wikihow" إليكم ابرز طرق العلاج الطبيعية للتخلص من الكدمات في وقت قصير.

ضع ثلجًا على موضع الكدمة، سيساعد الثلج على تقليص أوردة الدم المصابة ويحول دون تضخم الكدمة.

تناول أطعمة غنية بفيتامين ج ومركبات الفلافونويد، ستساعد تلك الفيتامينات على تجديد الكولاجين في الجسم، والذي يعمل على تقوية الأوردة الدموية.

من الأطعمة الغنية بفيتامين ج ومركبات الفلافونيد: الفواكه الحمضية والخضروات الورقية والفلفل الحلو والأنانس، كما يساعد ترطيب الكدمة على شفائها سريعًا.

وإذا كانت الكدمة في الوجه، استخدمي قلم تفتيح وإخفاء (كونسيلر) أفتح بشكل طفيف من لون البشرة، احرصي على تغطية موضع الكدمة بشكل بسيط.

لا تعرض الكدمة أو موضع الكدمة للمس أسطح صلبة، إذا قد يتسبب ذلك في إصابات متكررة في موضع الكدمة ويزيد من ألمها وتفاقم حالتها سوءًا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

فاكهة مهملة تقلل فرص الإصابة بـ قرحة المعدة.. تعرف عليها

ضعي دقيق الأرز على وجهك.. وشاهدي ماذا يحدث

علاج كدمات العظام سريعا ووصفات للتعامل معها

5 طرق طبيعية للتخلص من قرحة المعدة

علاج كدمات العين عند الأطفال

تخلص من آلام الأسنان بوصفات طبيعية وفعالة

ترشيحاتنا

الوقت القاتل.. غزل المحلة يحقق أول فوز فى الدوري على حساب طلائع الجيش

تعافي 207 حالات.. الصحة السعودية تعلن أعلى المدن تسجيلا لإصابات كورونا

بفستان أنيق .. بوسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

شبيك لبيك يا مصطفى.. قصة سيارة إسماعيل يس فى فيلم "الفانوس السحري"| صور

تصل لـ 475 جنيها.. تطبيق زيادة رواتب المعلمين خلال أسبوع

مطالب بتوقف الدراسة في مصر.. التعليم العالي تحسم الجدل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طلبت مساعدته لدخول الحمام.. اعتداء على الأخت غير الشقيقة لـ ميجان ماركل من زوجها.. تفاصيل

شبيك لبيك يا مصطفى.. قصة سيارة إسماعيل يس فى فيلم "الفانوس السحري"| صور

هتختفي على طول.. 3 حلول بسيطة للتخلص من الكدمات